Une toute nouvelle interview du directeur de la série donne des nouvelles au sujet du prochain épisode FF7 Remake 3. Si vous attendez le jeu, certaines de ces annonces vont vous faire plaisir.

On sait, on sait. L'attente pour le troisième volet de la trilogie FF7 Remake peut être longue, surtout depuis que l'on sait qu'il a désormais un titre officiel et devrait sortir sur plusieurs plateformes. Il faut malgré tout attendre une communication officielle de la part de Square Enix, pour avoir de plus amples informations sur le plan de sortie ou la date précise. Bonne nouvelle : le directeur de la série Naoki Hamaguchi s'est exprimé dans une nouvelle interview. Et c'est l'occasion de faire le plein d'informations au sujet de FF7 Remake 3.

Le directeur de la série a en effet profité d'un passage au micro du média Automaton pour s'exprimer au sujet du prochain épisode. Il y revient sur les intentions de lui et son équipe concernant ce prochain épisode. Entièrement traduite en anglais, l'entrevue est disponible dans son intégralité, mais voici les informations importantes à retenir si vous attendez FF7 Remake 3.

FF7 Remake 3 ne compte pas faire de compromis sur les graphismes

Avec la sortie du récent Final Fantasy 7 Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2 et Xbox Series, il est clair que la série veut aller jouer sur d'autres terrains. Beaucoup de joueurs s'interrogent justement au sujet du rendu graphique du jeu, qu'ils ont peur de voir revu à la baisse en raison d'une sortie de FF7 Remake 3 sur plusieurs plateformes. « Je comprends les inquiétudes des fans », commence Hamaguchi. « Mais notre volonté de sortir la série des FF7 Remake sur d'autres plateformes ne va en aucun cas réduire la qualité des épisodes », clarifie-t-il. Il explique d'ailleurs que ce n'est pas comme ça que fonctionne le cycle de développement en interne. C'est même une autre équipe qui sera en charge des portages sur d'autres consoles.

« Si la Xbox Series a évidemment ses limites, les capacités en mémoire de la Switch 2 ne nous font absolument pas peur », lit-on dans l'interview publiée sur Automaton. D'après Hamaguchi, les éléments visuels du jeu sont créés avant tout avec le PC comme objectif, afin d'offrir le meilleur niveau de détail possible.

FF7 Remake Intergrade sortait il y a deux semaines sur Switch 2 et Xbox Series

Que les joueurs soient sans crainte, puisqu'apparemment la sortie sur multiplateforme de FF7 Remake 3 n'aura aucune incidence sur les autres supports. Il faudra attendre d'avoir le jeu entre les mains pour en avoir le coeur net. Hamaguchi rassure finalement tout le monde en annonçant que le « développement du jeu progresse de façon très fluide, sans retard important à déplorer ». FF7 Remake 3 est d'ailleurs actuellement à l'état jouable en interne, et l'équipe prévoit de donner plus d'informations très bientôt.

Source : Automaton