Square Enix aura donc fait l'impasse sur les Game Awards pour la révélation du fameux 'FF7 Remake 3'. Le grand moment se fait encore attendre, mais ce n'est pas pour autant que le studio oublie sa communauté. À l'occasion du bilan annuel du magazine Famitsu, le producteur de la trilogie a un message à faire passer. Il s'adresse directement aux fans et ça sent bon pour la suite.

Enfin des nouvelles de FF7 Remake

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles dit-on. Si FF7 Remake 3 reste encore dans l'ombre, c'est que les équipent de Square Enix sont concentrées sur son développement. Le studio japonais tient à conclure en beauté sa trilogie. Il évite alors d'en parler trop tôt en détail, préférant attendre le bon moment pour entrer enfin dans le vif du sujet avec un trailer d'annonce qu'il tarde pourtant aux fans de découvrir.

Mais Square Enix n'oublie pas sa communauté pour autant. Au contraire même, il a un message qui devrait faire plaisir à beaucoup. À l'occasion du traditionnel bilan de fin d'année du magazine Famitsu, le producteur Yoshinori Kitase, qui est aussi le réalisateur et scénariste du FF7 original, a eu quelques mots pour la troisième partie du remake :

2026 sera l'année où nous continuerons d'accroître la valeur ajoutée de la franchise FF7. Alors que nous nous approchons de la fin des remake, nous mettrons tout en œuvre pour que le plus grand nombre possible de personnes puissent jouer à ce titre et qu'il soit apprécié sur de nombreuses années. Yoshinori Kitase, pour Famitsu.

Ces déclarations ne laissent plus de place au doute. Alors que FF7 Remake Intergrade sera enfin disponible sur Nintendo Switch 2 et Xbox Series X|S après des années d'exclusivité PlayStation, le troisième volet devrait s'ouvrir plus vite aux plateformes concurrentes. Kitase ne garantit pas une sortie multi-plateformes, mais nous fait bien comprendre que le jeu visera le public le plus large possible. Square Enix devrait donc viser une arrivée sur un maximum de supports le plus tôt possible. 2026 pourrait enfin être l'année de la grande annonce. Il ne reste donc plus qu'à patienter pour avoir des éclaircissements.

