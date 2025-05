Un an après Rebirth, beaucoup attendent maintenant FF7 Remake 3 de pied ferme pour voir ce que Square Enix prévoit pour la conclusion en apothéose de cette revisite d'un véritable monument de la franchise. Dans son dernier rapport financier pour la fin de l'année fiscale 2025, l'éditeur japonais avait malheureusement des plans qui pourraient décevoir leur monde, même si c'est pour la bonne cause.

FF7 Remake 3 veut prendre son temps pour un final vraiment fantastique

Alors que nous apprenions l'annulation d'un prochain jeu Kingdom Hearts sur mobile, et que le très attendu Kingdom Hearts 4 devrait enfin sortir courant 2027-2028, le dernier rapport financier de Square Enix dévoile également une nouvelle stratégie pour l'éditeur, qui concerne donc aussi FF7 Remake 3. Outre une volonté manifeste et assumée depuis l'année dernière d'embrasser pleinement le multiplateformes, malgré des ventes de jeux en baisse, il veut maintenant appliquer comme maxime : « la qualité avant la quantité ».

Ainsi, à partir de cette année fiscale 2026 et dans le cadre d'un nouveau plan de croissance, il est question de « trois ans de reboot » pour donner le temps nécessaire aux développeurs de peaufiner leurs prochains titres majeurs. De ce fait, et malgré de nombreux rapports indiquant que FF7 Remake 3 avancerait bien grâce au gros travail effectué sur Rebirth, le grand final de la trilogie ne devrait pas sortir avant l'année fiscale 2028, au plus tôt.

Square Enix semble en effet ne pas vouloir mettre trop de pression sur des développeurs, et leur donner le temps nécessaire de proposer une expérience marquante. Il faudra donc attendre au moins encore trois ans pour voir FF7 Remake 3 arriver. S'agira-t-il d'une exclusivité PlayStation, et potentiellement PS6, ou un titre multiplateformes dès le départ ? L'avenir nous le dira. On sait en tout que son script serait déjà bouclé, et qu'il reprendrait la formule en monde ouvert de Rebirth, mais avec des dimensions bien plus colossales grâce à la présence du Highwind. Une longue attente avant sa sortie semblait donc malheureusement inévitable.

© Square Enix

Source : Square Enix