FF7 Remake 3 pourrait marquer un tournant décisif dans la stratégie de Square Enix et l’éditeur pourrait enfin avoir pris une décision ferme sur le cas de la conclusion de la trilogie.

La trilogie FF7 Remake aura profondément marqué l’ère moderne de Square Enix. Le retour de Cloud et de ses compagnons sur les consoles de dernière génération paraissait presque inespéré à l’époque de la PS4. Si l’engouement était palpable, il ne s’est toutefois pas forcément traduit par des ventes à la hauteur des attentes. Un constat d’autant plus amer pour Square Enix lors de la sortie de FF7 Rebirth, lancé en exclusivité sur PS5 en février 2024, et dont les performances commerciales se sont révélées inférieures aux projections de l’éditeur (comme toujours, ceci dit). Résultat, Square Enix a décidé de changer de stratégie en mettant progressivement de côté les exclusivités au profit d’une approche résolument multiplateforme.

Un virage désormais assumé et soutenu par les producteurs en charge des principales licences de l’éditeur japonais, Final Fantasy et Dragon Quest. Et il semble porter ses fruits. La version Nintendo Switch 2 de FF7 Remake, saluée pour sa qualité, s’est rapidement hissée en tête des ventes de l’eShop, aussi bien avant qu’après sa sortie. Reste désormais la question de FF7 Remake 3 pour lequel Square Enix aurait déjà signé un accord avec PlayStation. La situation pourrait être plus complexe qu’il n’y paraît, mais nous aurions quelques éclaircissements à ce sujet.

FF7 Remake restera-t-il une exclusivité PS5 ?

C’est une nouvelle fois NateTheHate qui se livre à quelques indiscrétions. L’insider s’est montré à de nombreuses reprises fiable lorsqu’il s’agit de révéler à l’avance les plans de PlayStation, de Nintendo ou de leurs partenaires. Selon ses informations, Square Enix aurait ainsi tranché le cas de FF7 Remake 3 et de son éventuelle exclusivité. Si l’éditeur japonais a désormais réaffirmé à plusieurs reprises que la conclusion de la trilogie finirait par arriver sur toutes les plateformes tôt ou tard. En revanche, il n’a jamais été confirmé, ou non, qu’il sortirait simultanément sur toutes les consoles ou si la PS5 garderait une exclusivité de six mois, voire un an, comme cela est habituellement négocié dans les contrats avec Sony.

D’après lui, Square Enix aurait finalement pris la décision de mettre un terme à toute forme d’exclusivité, avec l’intention de sortir FF7 Remake 3 sur toutes les plateformes dès sa sortie, à une date encore indéterminée.

Je pense que l’annonce sera faite à l’approche du Summer Game Fest. La version Switch 2 de FF7 Rebirth devrait sortir en juin, aux alentours de l’événement Cela permettra à l’éditeur d’annoncer enfin de premiers détails sur FF7 Remake 3 lors du SGF. A ce moment-là, Rebirth sera disponible sur toutes les plateformes, et Square Enix pourra parler ouvertement de la Partie 3, et très probablement confirmer une sortie simultanée de FF7 Remake 3 sur toutes les plateformes. Ce ne sera pas une exclusivité PlayStation, ça sortira sur tout, même sur PC.

FF7 Remake Aerith

Fin du contrat avec Sony ?

Malgré le sérieux et le pedigree de cette source, il convient toutefois de rappeler que ces informations restent, à ce stade, de l’ordre de la rumeur et doivent être prises avec les précautions d’usage en attendant une communication officielle de Square Enix. L’éditeur n’a cependant jamais caché sa déception quant aux performances commerciales de la trilogie FF7 Remake, ce qui rend cette rumeur aussi crédible que logique, à condition qu’un accord ait bien été trouvé avec PlayStation dans le cas où une exclusivité avait déjà été négociée.

Source : NatetheHate