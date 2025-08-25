Pendant que certains rêvent d'un remake de FF9 depuis le fameux leak Nvidia en 2021, les plus réalistes n'attendent qu'une chose : des premières images ou ne serait-ce qu'un nom officiel pour FF7 Remake 3. Si la conclusion de la trilogie se fait encore attendre, Tetsuya Nomura et ses équipes travaillent d’arrache-pied sur ce dernier opus. Les pontes de Square Enix donnent quelques bribes d’informations ça et là quand ils le peuvent. Mais les dernières déclarations de Toriyama laissaient entendre que ce FF7 Remake 3 allait très prochainement donner de ses nouvelles, et nous connaissons désormais la date à laquelle cela pourrait se produire.

De nouvelles infos de FF7 Remake 3 très bientôt ?

Pour faire patienter les joueurs et surtout les inconditionnels de Final Fantasy 7, Square Enix a trouvé la parade parfaite : un jeu mobile qui regroupe toute l’histoire du jeu et ses spin-offs. FF7 Ever Crisis a toujours cette allure de jeu ultime pour les fans de Cloud et de ses acolytes, surtout qu’il ajoute de nouveaux pans narratifs imaginés par Nomura et ses camarades. Nous avons notamment pu découvrir l’histoire de Sephiroth durant sa jeunesse, lorsque l’un des personnages introduits dans le jeu a fait une apparition remarquée dans FF7 Rebirth. En d’autres termes, Ever Crisis est finalement bien plus qu’un simple spin-off, et les nouvelles histoires racontées pourraient être intimement liées à FF7 Remake 3. Ce ne serait d'ailleurs pas surprenant quand on connaît le penchant de Nomura pour utiliser ses jeux mobiles pour étoffer les titres principaux, comme en témoigne Kingdom Hearts.

Alors quand Toriyama, producteur, tease des nouvelles de la conclusion de la trilogie du remake pour très bientôt et qu’une livestream consacrée à FF7 Ever Crisis s’annonce, difficile de ne pas faire le rapprochement. D’autant que la présentation marquera le second anniversaire du jeu mobile et que des surprises devraient attendre les joueurs. Le rendez-vous est donc donné au 5 septembre 2025 à 13h (heure française) pour, peut-être, avoir des nouvelles de FF7 Remake 3. A défaut, les joueurs pourront découvrir les prochaines histoires originales et nouveautés à venir dans Ever Crisis. Si le dernier des remakes ne fait pas parler de lui à ce moment-là, alors le Tokyo Game Show 2025 sera tout indiqué. Pour rappel, le salon japonais se tiendra du 25 au 28 septembre 2025.

Source : Square Enix