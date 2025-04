Décidément, tout s’enchaîne pour FF7 Remake 3. Hier encore, Tetsuya Nomura, figure incontournable de la série, évoquait le jeu en assurant que tout avançait comme prévu. Aujourd’hui, une nouvelle information semble justement confirmer ses propos… et elle va clairement dans le bon sens pour la suite du projet.

FF7 Remake 3 a encore le droit à des nouvelles rassurantes

Les fans de FF7peuvent commencer à frémir. Une petite info glissée sur Instagram pourrait bien annoncer une grande nouvelle : le doublage anglais de FF7 Remake 3 serait en cours. Tout est parti d’une story Instagram postée par Cody Christian, l’acteur qui prête sa voix à Cloud Strife. Une image en studio, quelques mots… et voilà toute la communauté en ébullition. Impossible de confirmer avec certitude, mais beaucoup y voient le signe que le projet avance plus vite que prévu.

Si des voix sont enregistrées, cela signifie une chose : le script de FF7 Remake 3 est bouclé. Et dans l’industrie du jeu vidéo, c’est une étape clé. Elle marque le début des choses sérieuses, et surtout, elle laisse espérer que le jeu n’est peut-être pas si loin que ça. Beaucoup évoquent une sortie pour 2027, pile pour les 30 ans du jeu original. Ce serait symbolique, et ça collerait avec le rythme de développement des deux premiers volets. Un teaser dès l’été 2025, une grosse communication en 2026, puis une sortie début 2027 ? Ce scénario plaît à pas mal de monde.

Mais ce n’est pas encore sûr…

Attention cependant. Rien n’est officiel. Certains estiment qu’il est trop tôt pour un vrai doublage complet pour FF7 Remake 3. Il pourrait s’agir d’une bande-annonce, d’un teaser, ou même d’un autre projet où Cloud ferait une apparition (coucou Kingdom Hearts 4 ?). D’autres rappellent que Final Fantasy 7 Rebirth avait déjà utilisé des lignes de dialogue enregistrées deux ans avant sa sortie. Bref, cette session pourrait aussi n’être qu’un petit morceau d’un puzzle plus vaste.

Ce qui est sûr, en revanche, c’est que l’attente autour de la troisième partie est immense. Le remake a réussi à moderniser un monument du jeu vidéo, tout en divisant parfois sur certains choix narratifs. Il reste maintenant à clore l’aventure en beauté. Et Square Enix le sait très bien.

Source : Instagram