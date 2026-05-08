Déçu des ventes des deux premiers volets de la trilogie FF7 Remake, Square Enix a revu sa stratégie, embrassant désormais ouvertement le format multiplateformes. A partir de juin 2026, les Nintendo Switch 2 et Xbox Series pourront ainsi découvrir les étendues au-delà des murs cloisonnés de Midgard avec les portages de FF7 Rebirth. Comme à chaque nouvelle sortie ou déclinaison du projet, Naoki Hamaguchi, producteur de la série, s’est naturellement prêté au jeu des interviews. L'occasion de glisser, encore une fois, quelques mots sur FF7 Remake 3, et d’évoquer ce qui pourrait attendre les joueurs une fois la trilogie bouclée.

Et si FF7 Remake 3 avait un DLC après sa fin ?

Avec Final Fantasy 7 Rebirth, Naoki Hamaguchi avait tranché en défaveur d’un DLC scénarisé, contrairement à ce qu’avait proposé son prédécesseur via l’épisode consacré à Yuffie, une petite parenthèse bienvenue qui permettait d’enrichir le récit et découvrir un aperçu du son gameplay. Une décision justifiée, à plusieurs reprises, par la volonté de se concentrer les équipes sur la suite, communément appelée FF7 Remake 3 faute d’un titre officiel. Puisque ce troisième volet doit être la conclusion définitive de la trilogie, la question d’une extension payante est revenue sur la table au détour d’une interview accordée au média Ntower, en marge de la sortie des versions Nintendo Switch 2 et Xbox Series de FF7 Rebirth.

« Concernant un DLC au-delà de FF7 Remake 3, je pense que cela dépendra finalement du niveau de soutien que les fans continueront d’apporter à Final Fantasy 7, aussi bien en tant que jeu qu’en tant que franchise », explique-t-il. Traduction : un chapitre inédit après la fin de la trilogie ne dépendra que de vous. Et surtout des ventes de FF7 Remake 3. « S’il y a une demande importante, nous serons certainement ouverts à explorer ces possibilités de façon proactive. », continue Hamaguchi en gardant la porte entrouverte, sans trop s’engager.

© Square Enix.

Une annonce cet été au Summer Game Fest ?

Le producteur n’est évidemment pas entré dans le détail, et pour cause, il est beaucoup trop tôt pour spéculer. FF7 Remake 3 est toujours dénué de nom officiel, même si certains joueurs s’attendent à le voir surgir au Summer Game Fest 2026. Hamaguchi a en effet laissé entendre qu’une révélation arriverait « prochainement ». Ce n’est pas impossible, surtout quand Square Enix a pris pour habitude de réserver quelques annonces liées à FF7 pour les grandes messes de Geoff Keighley. Quant à un éventuel DLC de FF7 Remake 3, certains s’imaginent déjà replonger dans La Planète au détour d’un chapitre inédit, pour combler ce sentiment doux-amer que les crédits nous laisseront au moment de défiler.

Source : Ntower