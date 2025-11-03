Parfois, même les plus grands créateurs rêvent d’un peu plus de modestie, et le réalisateur de FF7 Remake 3 nous le prouve en évoquant une fois encore son amour pour Clair Obscur Expedition 33.

Clair Obscur Expedition 33 a beau n’être sorti qu’il y a six mois, une chose est sûre : il a d’ores et déjà profondément marqué l’industrie du jeu vidéo de son empreinte. Pour preuve, au cours des dernières semaines, de nombreuses personnalités majeures n’ont pas manqué de clamer leur admiration pour le titre de Sandfall Interactive, qui a même réussi l’exploit de voler le cœur de Naoki Hamaguchi, réalisateur de FF7 Remake 3. Tellement que ce dernier aimerait s’en inspirer, même si cela lui semble pour l’instant bien impossible.

Le réalisateur de FF7 Remake 3 rêve de produire un jeu AA

En effet, 2025 nous l’a prouvé, les productions AA comme indépendantes semblent plus que jamais avoir le vent en poupe auprès du grand public, après plusieurs années de domination écrasante de la part des AAA. Et cela inspire même des grands créateurs comme Hamaguchi, qui a par exemple confié à GamesRadar+ qu’il « adorerait essayer de créer un jeu comme [Clair Obscur Expedition 33], qui se concentre vraiment sur un seul domaine, qui va jusqu’au bout et qui rend cet aspect aussi amusant que possible ».

Car malgré tout l’amour qu’il porte à son travail, le fait est qu’un AAA comme FF7 Rebirth impose par exemple aux développeurs de concevoir des expériences aussi « complètes et multi-facettes que possible », et ce à « un niveau de qualité très élevé ». Alors que comme le souligne le créateur de FF7 Remake 3, l’avantage de titres comme Clair Obscur Expedition 33, c’est précisément qu’ils ont la possibilité de « choisir un aspect d’un élément, de se concentrer dessus, et de l’amener à un niveau supérieur » en raison d’un budget plus limité.

Malheureusement, sa situation au sein de Square Enix semble rendre les choses bien compliquées. « La position que j’ai au sein de la compagnie, ce qu’ils attendent de moi, les exigences de mon poste, […] [il faudrait que] j’ignore complètement cette réalité » explique le réalisateur de FF7 Remake 3. « Si j’avais la chance de travailler avec certaines des personnes qui créent ce genre de jeu, je pense que ce serait vraiment génial aussi » assure-t-il pourtant. « Du point de vue l’industrie, je pense que c’est vraiment sain, j’aime voir ces AA arriver ».

© Square Enix

Final Fantasy avant tout

Mais que les fans de FF7 Remake 3 se rassurent, donc : Hamaguchi reste pour l’instant du côté des productions à gros budget, son travail sur Final Fantasy étant encore loin d’être fini. D’ailleurs, les dernières semaines nous l’ont prouvé, le travail continue activement pour Square Enix, qui promet d’offrir aux fans une conclusion à la hauteur de leurs attentes en plus d’une expérience de jeu renouvelée. Quant aux joueurs en recherche de AA, ils auront prochainement rendez-vous avec Clair Obscur Expedition 33, qui nous prépare une mise à jour avec de nouveaux contenus gratuits.

Source : GamesRadar+