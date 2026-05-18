Après FF7 Remake 3, le directeur de la trilogie et de la licence au global entend se pencher sur son plus gros problème, mais des fans de longue date y voient une potentielle forme de trahison.

Ratant rarement une occasion de parler de son travail, Naoki Hamaguchi, qui a passé plusieurs longues années de sa carrière en tant que directeur de la trilogie Final Fantasy Remake, a partagé dans une récente interview ses plans pour après FF7 Remake 3, qui sera donc la conclusion en apothéose d'une grosse partie de sa vie professionnelle. Fort de sa seconde casquette de directeur du Creative Studio 1 chez Square Enix, il a également la lourde responsabilité de chapeauter de nombreux projets du géant japonais, parmi lesquels Final Fantasy, sa licence historique, et donc par extension leur fiabilité commerciale dans les prochaines années. Ce qui risque de l'amener vers des direction qui pourraient aliéner une partie de leur audience de longue date.

Après la trilogie FF7 Remake, l'avenir d'une licence historique se joue

Pour faire écho à la récente révélation de la stratégie de Square Enix pour faire fructifier son activité, Naoki Hamaguchi a partagé ses plans en qualité de directeur du Creative Studio 1 pour l'après FF7 Remake 3 dans une interview auprès de Nintenderos. Sa mission est d'assurer que les projets sur lesquels il travaille soient économiquement viables sur le long terme. De ce fait, des licences fortes du géant japonais comme Final Fantasy doivent selon lui aussi évoluer avec leur temps.

« Alors que le projet de remake de FF7 touche à sa fin, je souhaite répondre aux attentes des fans qui désirent encore plus de profondeur dans cet univers et ses personnages. Parallèlement, je suis pleinement conscient de la nécessité de réfléchir à la manière dont nous pouvons développer le potentiel de la franchise Final Fantasy dans son ensemble pour la prochaine génération ». Naoki Hamaguchi entend donc bien continuer à travailler sur cette licence historique de Square Enix, mais envisage donc de proposer des « nouvelles expériences uniques », notamment en tâchant d'essayer de toucher une audience plus jeune. Au grand dam des fans de la première heure, la franchise n'attire en effet pas autant les jeunes joueurs que les plus vieux, ce qui la met grandement en danger d'un point de vue financier.

Une telle déclaration de la part du directeur de la trilogie FF7 Remake n'est toutefois pas du goût de certains fans historiques, qui craignent que la tentative de toucher une audience plus jeune risque de dénaturer l'essence même de la licence, et donc de « trahir » ce qu'elle représente. On ne risque toutefois pas de voir ce que donnera cette nouvelle direction pour Final Fantasy avant un moment, tandis que FF7 Remake 3 devrait quant à lui sortir courant 2027.

Naoki Hamaguchi. © Square Enix

Source : Nintenderos