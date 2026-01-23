Après être resté pendant de longues années une expérience réservée aux joueurs PlayStation et PC, FF7 Remake Intergrade a officiellement fait ses premiers pas sur Xbox Series et Nintendo Switch 2 au cours de la journée d’hier. Un événement salué par de nombreux joueurs, donc, qui ont enfin pu avoir le plaisir de partir à la découverte des aventures de Cloud et de ses amis à Midgar. Et si le titre vous plaît, alors Square Enix a une très bonne nouvelle pour vous : FF7 Rebirth comme sa suite à venir, FF7 Remake 3, sont eux aussi en préparation sur ces plateformes.

FF7 Remake 3 est déjà en développement sur toutes les plateformes

Car oui, l’éditeur ne compte évidemment pas s’en tenir au portage de FF7 Remake Intergrade, qui sera forcément suivi par le reste de la trilogie. Et si l’information avait déjà été officialisée par les développeurs il y a un bon moment, le fait est que cette fois-ci, Naoki Hamaguchi nous en révèle un petit plus à travers une interview menée par Nintendo. « Je ne peux pas donner beaucoup d’informations, mais je peux vous assurer que nous travaillons sur la version Nintendo Switch 2 de FF7 Rebirth, le deuxième jeu de la série, ainsi que sur celle de [FF7 Remake 3] ».

Loin d’être simplement en projet chez Square Enix, le portage de la suite des aventures de Cloud est ainsi d’ores et déjà en développement, ce qui devrait réduire le temps d’attente entre la sortie de leurs versions PS5 et PC, et celle des versions Xbox Series et Nintendo Switch 2. D’ailleurs, pour les joueurs Nintendo, le réalisateur de FF7 Remake 3 se veut même très rassurant : « J’ai pour principe de ne pas créer de versions différentes de mes jeux, ni d’offrir une expérience de jeu différente simplement parce qu’ils sont sur d’autres plateformes », explique-t-il.

Que ce soit pour FF7 Rebirth ou FF7 Remake 3, vous pouvez donc vous attendre à une expérience au moins aussi polie que celle de FF7 Remake Intergrade, dont les retours sont on ne peut plus élogieux. « Les versions Nintendo Switch 2 sont développées de manière à offrir une expérience de jeu pratiquement identique à celle des autres plateformes. J’espère donc que cela rassurera les joueurs » conclut Hamaguchi. Reste maintenant à savoir quand toutes ces joyeusetés arriveront, chose que le créateur se garde bien de révéler pour le moment.

© Square Enix

Plus d’infos à venir en 2026 ?

À en croire de récentes informations, il se pourrait toutefois que les joueurs Xbox Series et Nintendo Switch 2 n’aient pas à attendre bien longtemps avant de pouvoir se lancer dans FF7 Rebirth. Car même si cela reste à prendre avec des pincettes pour le moment, il se murmure que le portage pourrait lui aussi arriver dès 2026. Pour FF7 Remake 3, en revanche, il faudra assurément attendre plus longtemps, le jeu n’ayant pas encore formellement été annoncé par Square Enix. On espère donc, là encore, en savoir plus au cours des prochains mois.

