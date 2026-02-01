Alors que Rebirth va fêter ses deux ans ce mois-ci, FF7 Remake 3 se prépare doucement. L'équipe a d'ailleurs de bonnes nouvelles à vous transmettre avant la grande annonce.

La trilogie FF7 Remake attend toujours son dénouement. Deux ans après la sortie de Final Fantasy 7 Rebirth, ce n'est probablement plus qu'une question de temps avant que la dernière partie se dévoile au grand jour. Même si les équipes de développement en parlent ponctuellement en interview, nous n'avons toujours pas de titre officiel et moins encore de date de sortie. Mais Square Enix a encore de quoi vous rassurer avant d'annoncer toutes ces informations en bonne et due forme.

FF7 Remake 3 redonne de ses nouvelles

Naoki Hamaguchi est particulièrement bavard ces derniers temps. Récemment, il se confiait sur son amour pour Final Fantasy 6. Une petite interlude entre deux interviews sur FF7 Remake 3. Car il en a des choses à dire sur le sujet, sans pour autant trop s'étendre afin de préserver la surprise. Cela dit, ses récentes déclarations recueillies par le média Polygon à l'occasion d'une rencontre au Nintendo's New York City store vont encore rassurer bien des fans.

Hamaguchi est une nouvelle fois revenu sur la question des mini-jeux au cours de l'entrevue. Il a bien confirmé que le Queen's Blood, le jeu de carte phare des FF7 Remake, serait de retour dans la troisième partie. Qui plus est, il précise qu'il souhaite l'« améliorer et proposer une version plus aboutie ». Voilà qui promet de belles parties en perspectives. Si votre truc, c'est plutôt la glisse, alors vous serez ravi de savoir que le snowboard sera aussi disponible.

Enfin, Naoki Hamaguchi s'est montré plus que confiant sur l'avancée du développement de FF7 Remake 3. Il assure en effet que « tout se passe très bien ». Selon ses dires, les équipes progressent à un bon rythme et collent au calendrier qu'elles se sont fixées. Le réalisateur ne cache d'ailleurs pas son « respect pour le travail qu'elles accomplissent sur ce projet ». Reconnaissant, il indique même que le titre est en bonne voie, ce qui laisse supposer qu'il pourrait être montré au grand jour dans un avenir proche :

À ce stade, je pense que le jeu est techniquement jouable. Pour autant, nous continuons à le peaufiner pour qu'il atteigne un niveau de qualité suffisant afin que nous puissions le présenter aux joueurs. Naoki Hamaguchi, pour Polygon.

Biggs dans FF7 Remake. © Square Enix.