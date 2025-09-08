Voilà déjà un an que FF7 Rebirth a vu le jour, apportant ainsi une deuxième pierre à l’édifice de ce vaste chantier qu’est le remake de Final Fantasy 7. Acclamé par la critique, il n’a d’ailleurs fait que confirmer l’engouement des joueurs pour la réinvention de ce titre culte de Square Enix, qui s’affaire désormais à l’offrir au plus grand nombre en portant le premier épisode, FF7 Remake Intergrade, sur Nintendo Switch 2. Mais ce qu’attendent surtout les fans, désormais, c’est évidemment FF7 Remake 3. Et cela tombe bien, car nous en avons enfin quelques nouvelles.

Le développement de FF7 Remake 3 avance bien

En effet, Square Enix a beau se montrer relativement secret sur l’avancée du projet, cela n’empêche pas le studio de faire de gros progrès en coulisses. Tellement que comme l’a révélé Tetsuya Nomura au cours du week-end, l’éditeur a déjà fixé une date pour l’annonce de FF7 Remake 3. « Tout se passe très bien. La date de l’annonce a été fixée et nous nous y tiendrons, alors soyez rassurés et merci de patienter » a notamment déclaré le directeur créatif du jeu lors d’un récent stream dédié à FF7 Ever Crisis.

Naturellement, Nomura ne s’est cependant pas épanché davantage sur la date en question, qui reste pour l’heure une grande inconnue. Rappelons toutefois si nécessaire que FF7 Remake et FF7 Rebirth ont tous deux été officialisés lors d’un mois de juin, à l’occasion des conférences estivales s’inscrivant dans le cadre de l’E3 et du Summer Game Fest. De fait, si Square Enix suit le même schéma, on pourrait donc s’attendre à une présentation de FF7 Remake 3 lors d’un événement similaire dans les années à venir.

D’ailleurs, toujours dans l’optique où la compagnie suivrait le même schéma, le titre pourrait commencer à faire parler de lui dès l’été 2026, pour une sortie courant 2028. C’est en effet ce qui s’est produit avec FF7 Rebirth, dont l’annonce est tombée deux ans après la sortie de FF7 Remake, et dont l’arrivée est survenue quatre ans après. Mais bien sûr, il ne s’agit là que d’une simple spéculation, rien n’étant jamais gravé dans le marbre lorsque l’on parle du développement d’un jeu. Pour l’heure, la seule chose de sûre, c’est que FF7 Remake 3 avance bien… et c’est déjà beaucoup.