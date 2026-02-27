Le directeur de FF7 Remake 3 s'exprime au sujet d'une décision qui fait beaucoup de bruit au sein de la communauté. Pourtant, c'est sans doute pour le meilleur.

Alors que les joueurs ont les yeux rivés sur leur calendrier en attendant impatiemment que Square Enix annonce une date de sortie pour FF7 Remake 3, le directeur de la trilogie Naoki Hamaguchi continue de révéler des informations au compte-gouttes. Il expliquait d'ailleurs il y a une semaine que le développement avance bien, et que la communication devrait s'intensifier ces prochains mois. Et aujourd'hui, il annonce que le studio a pris une décision assez inattendue durant le développement. Mais c'est une décision qui risque sans aucun doute de porter ses fruits.

Depuis la sortie de FF7 Rebirth en février 2024, beaucoup de joueurs s'interrogent effectivement au sujet des performances et du moteur du jeu. On sait que les deux premiers épisodes de cette trilogie tournent sous l'Unreal Engine 4, le célèbre moteur d'Epic Games. L'UE4 est réputé pour sa puissance et sa flexibilité, c'est vrai. Il a permis de supporter la nouvelle vision de l'équipe, en donnant à Final Fantasy VII un rendu que personne n'aurait imaginé il y a encore dix ans.

Un changement de moteur aurait été trop risqué pour FF7 Remake 3

Capture d'écran de Final Fantasy VII Rebirth sur PC

Mais depuis, sa nouvelle version s'est elle aussi considérablement répandue sur le marché. L'Unreal Engine 5 offre énormément de nouvelles fonctionnalités. Principalement dans la gestion des lumières avec Lumen, des modèles 3D et de la géométrie grâce à Nanite, cette technologie qui permet d'avoir un rendu ultra détaillé en limitant le coup en ressources. Alors pourquoi ne pas passer sur ce nouveau moteur pour FF7 Remake 3 ? D'après Hamaguchi, la question est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît.

« Si on avait adapté notre planning de développement à la sortie de l'Unreal Engine 5, on aurait risqué de voir notre progression ralentie en cas de retard éventuel du côté du moteur », explique-t-il. Transitionner vers un nouveau moteur aurait selon lui était beaucoup trop coûteux en temps. « C'est pour ça que tôt dans le développement, on a décidé de rester sur l'Unreal Engine 4 ».

Le directeur de la trilogie considère ainsi que « poursuivre avec l'Unreal Engine 4 permettra d'offrir un meilleur jeu à nos fans ». Par contre, il s'avoue également surpris de voir l'importance que la communauté accorde à cette question. « Je n'ai jamais imaginé que ça deviendrait un sujet si important », plaisante-t-il. Il rassure la communauté, en expliquant que le développement progresse comme prévu. Rappelons qu'aux dernières nouvelles, le jeu était jouable dans son intégralité en interne.

Source : PSU