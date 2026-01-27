La première information que nous apprend cette interview menée par Gamespot, c'est que l'équipe derrière FF7 Remake 3 a officiellement tranché concernant le nom de ce prochain épisode. Il ne faut cependant pas compter sur une annonce de sitôt, le titre officiel étant pour le moment toujours tenu secret. Mais c'est surtout au sujet de l'aspect technique que le directeur du projet s'exprime, évoquant un choix de l'équipe concernant le moteur du jeu.

Côté moteur, FF7 Remake 3 préfère jouer la carte de la sécurité

Lors de son échange avec le média américain, Hamaguchi revient en effet sur le moteur utilisé par ce prochain épisode. Alors que les deux premiers opus de cette trilogie utilisent l'Unreal Engine 4, on pouvait logiquement s'interroger au sujet d'un éventuel passage sur l'Unreal Engine 5. La cinquième moulure du moteur d'Epic s'est considérablement développée depuis quelques années, faisant tourner plusieurs centaines de titres, du récent Clair Obscur: Expedition 33 à S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. FF7 Remake 3 ne compte cependant pas ajouter son nom à cette liste, Square Enix ayant décidé de rester sur l'Unreal Engine 4 par souci de confort, et pour éviter un portage particulièrement chronophage. « On a bien modifié l'Unreal Engine 4 pour coller à nos besoins", explique Hamaguchi, qui confie qu'il est "préférable de travailler sur un moteur qu'ils connaissent bien et qui correspond à leurs besoins ».

La seconde partie de l'interview s'attarde d'ailleurs sur la place de l'intelligence artificielle dans le développement du jeu. On apprenait en effet en fin d'année dernière que Square Enix a signé un partenariat avec les laboratoires Matsuo de l'Université de Tokyo. Le but ? Automatiser 70% de certaines tâches comme le QA ou la résolution de bugs grâce à l'IA générative. Le directeur de FF7 Remake 3 revient donc sur la question pour clarifier les choses : « Je ne me repose pas sur l'IA pour imaginer des idées ou des choses comme ça. C'est avant tout un outil que mon équipe et moi pouvons utiliser pour accélérer certaines tâches, et travailler plus efficacement pour ainsi explorer plus de pistes créatives », explique-t-il.

Naoki Hamaguchi a aussi confirmé il y a quelques mois dans une autre interview en anglais que la troisième partie de ce remake ne sera pas un jeu plus court que ses prédécesseurs, et qu'il est personnellement « très pressé de voir sortir le dernier épisode de cette trilogie ». On le comprend, d'autant que les joueurs Nintendo Switch 2 et Xbox Series peuvent profiter de FF7 Remake Intergrade depuis le 22 janvier dernier. Tant mieux, puisque ça laisse le temps à tout le monde de se remettre à jour avant la conclusion de la trilogie. Aux dernières nouvelles, FF7 Remake 3 n'est pas attendu avant un petit moment.