Ce sont les fans de Final Fantasy qui vont se réjouir après cette grande nouvelle de la part de Square Enix. Il était temps que tout se confirme enfin officiellement pour FF7 Remake 3.

L'opus le plus réputé de la saga Final Fantasy s'offre une refonte générale en plusieurs parties. Le chantier a débuté il y a déjà quelques années maintenant avec un premier morceau, suivi d'un second intitulé Rebirth. Mais les fans de la saga attendent un changement de taille. Ce dernier est enfin acté verbalement et cela concerne même déjà l'ultime partie de la trilogie, FF7 Remake 3.

Une excellente nouvelle pour FF7 Remake 3 et la trilogie

Après le bal des conférences estivales vient le tour des annonces de rentrée. À peine sommes-nous arrivés à la mi-septembre que, déjà, les éditeurs nous gâtent. Nintendo nous a notamment bien fournis vendredi dernier avec son Direct riche en belles présentations. Final Fantasy y a même fait une apparition ! Non, FF7 Remake 3 ne s'est pas montré en exclusivité à ce moment-là, mais la trilogie a partagé une nouvelle qui est de bon augure pour la suite.

En effet, le remake Final Fantasy VII s'est enfin montré en détails sur Nintendo Switch 2. Ce qui n'était encore qu'une exclusivité PlayStation sort enfin de son carcan. Ça y est, après les nombreuses années de déclarations à propos de futurs portages chez la concurrence, Square Enix officialise enfin les choses avec l'arrivée de la première partie sur Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2 le 22 janvier 2026. Vous voyez où cela nous mène pour FF7 Remake 3 ?

Naoki Hamaguchi, directeur créatif sur Rebirth et FF7 Remake 3 s'est targué d'un post sur les réseaux sociaux qui va faire plaisir au plus grand nombre ! Il se dit « reconnaissant que davantage de personnes aient l'occasion de découvrir le monde dans lequel nous [Square Enix, ndlr] avons mis tout notre cœur ». Et pour cause : il fait enfin la déclaration que tous les joueurs attendaient :

La série FFVII Remake va s'étendre aux principales plateformes à l'avenir. PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 : nous nous engageons à faire en sorte que les joueurs puissent profiter de chaque partie d'une manière qui correspond à leur style de vie. Naoki Hamaguchi, sur X.com.