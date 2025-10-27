Square Enix a beau tarder à annoncer officiellement celui que l’on appelle encore communément FF7 Remake 3, les informations à son sujet, elles, ne manquent pas de tomber depuis plusieurs semaines. En effet, en pleine campagne pour promouvoir l’arrivée de FF7 Remake Intergrade sur Xbox Series et Nintendo Switch 2, Naoki Hamagauchi n’hésite pas à se laisser aller à quelques confidences sur le dernier volet de la trilogie, que les fans attendent avec une impatience non dissimulée. Et une chose est sûre : les nouvelles sont plus que bonnes.

FF7 Remake 3 promet d’être le « climax » de la série

Au cours des dernières semaines, le réalisateur de FF7 Remake 3 n’a effectivement pas hésité une seule seconde à multiplier les déclarations au sujet de cette troisième et dernière partie de la trilogie, qui offrira par exemple selon lui une conclusion « aimée par tous les joueurs » à la grande épopée de Cloud et ses amis. Une conclusion qui, soit dit en passant, apportera comme FF7 Rebirth une nouvelle approche de l’expérience de jeu, et pourrait même être à amenée à se prolonger de quelques heures supplémentaires grâce à l’arrivée d’un DLC.

Mais avant d’en arriver là, Square Enix doit d’abord mener le développement de FF7 Remake 3 à son terme, et Hamagauchi l’assure : tout se déroule pour le mieux. « Nous travaillons très dur sur le troisième jeu de la série Remake en ce moment. Tout se passe très bien » a-t-il notamment déclaré au micro de VGC. « J’ai maintenant une vision claire dans ma tête [sur] la structure du gameplay, l’expérience de jeu, le cœur de l’expérience, et tout cela semble vraiment très prometteur », ajoute le créateur de FF7 Remake 3.

« [FF7 Remake 3] est quelque chose de vraiment satisfaisant qui passionnera les joueurs, et ce sera tout simplement une expérience aussi brillante qu’elle peut l’être, et qu’elle doit l’être. Nous allons donc travailler dessus, la peaufiner encore un peu, puis la livrer dans un avenir proche. Vous pouvez vraiment vous attendre au climax de la série, qui sera exactement comme vous l’espériez. […] Je suis très confiant vis-à-vis du jeu que je suis en train de créer » conclut alors Hamagauchi à ce sujet. Voilà qui a assurément de quoi nous mettre l’eau à la bouche.

Source : Video Games Chronicle