Pour conclure la trilogie de FF7 Remake, Square Enix a de grandes ambitions, et cela passera une nouvelle fois par de gros changements dans le gameplay du jeu.

Débutée en 2020 avec la sortie de FF7 Remake sur PS4, la grande épopée de Square Enix visant à revisiter les aventures de Final Fantasy 7 touchera bientôt à sa fin avec l’arrivée de la dernière partie de la trilogie. Et si les détails concernant ce troisième volet se font encore relativement rares pour le moment, ses créateurs n’hésitent pas à nous mettre l’eau à la bouche avec de multiples déclarations ces derniers jours. D’ailleurs, Naoki Hamaguchi se montre formel : FF7 Remake 3 sera très différent de ses prédécesseurs.

FF7 Remake 3 changera encore une fois d’approche

À l’occasion du Brasil Game Show, diffusé en direct le 11 octobre dernier, le réalisateur est en effet revenu sur les coulisses du projet, et notamment sur la vision que possède Square Enix vis-à-vis de celui-ci. Et à l’instar de ce qui a été fait avec FF7 Rebirth l’an dernier, l’équipe souhaite cette fois encore offrir aux joueurs une nouvelle expérience de jeu, avec un gameplay dont la formule évoluera par rapport à ce qui a déjà été fait. Car c’est bien là le cœur du projet, selon Hamaguchi : réussir à proposer une nouvelle expérience de jeu à chaque nouvel opus.

« FF7 Remake proposait une progression axée sur l’histoire, [et] FF7 Rebirth a développé ce concept avec un design en monde ouvert qui offrait une plus grande liberté aux joueurs » rappelle-t-il notamment. Par conséquent, les fans peuvent donc s’attendre à une évolution similaire pour la suite. « Dans la continuité de la deuxième partie, la troisième partie est aussi créée en vue d’offrir une nouvelle expérience de jeu aux joueurs, donc restez bien à l’écoute ». Car oui, vous l’imaginez bien, le créateur s’est alors bien gardé de nous en dire plus à ce sujet.

Cela dit, une chose est sûre : si son objectif était de décupler notre impatience à l’idée de découvrir FF7 Remake 3, dont le développement continue tranquillement de suivre son cours, c’est réussi. Rappelons au passage qu’à l’occasion de ce même événement, Hamaguchi a également partagé sa confiance vis-à-vis de la conclusion du jeu, qui devrait selon lui être « aimée par tous les joueurs ». Et il a d'ailleurs hâte de pouvoir la partager avec les fans. « Ma priorité, c’est de livrer FF7 Remake 3 le plus vite possible », a-t-il assuré.

Source : Genki_JPN