Toujours désireux de participer à diverses interviews pour parler de FF7 Remake 3, son directeur Naoki Hamaguchi a par ce biais donné de rassurantes nouvelles à son sujet à l'occasion du Tokyo Game Show de la semaine dernière. Le développement du grand final de la trilogie avancerait donc bien et pourrait même se montrer prochainement. En attendant, son directeur a encore partagé d'intrigantes nouvelles dans le cadre d'une autre entrevue, en teasant un gros changement.

FF7 Remake 3 veut proposer une expérience différente des autres épisodes

Malgré un développement qui progresse bien, avec a priori une bonne partie du contenu déjà jouable, FF7 Remake 3 ne devrait pas sortir avant 2026/2027. Il devrait toutefois être un titre multi-plateformes, et donc sortir sur PS5, mais également PC, Xbox Series et Nintendo Switch 2 le même jour. Cette stratégie devrait d'ailleurs s'étendre au reste de la franchise à l'avenir. Il ne s'agirait toutefois pas du seul changement majeur que Naoki Hamaguchi et son équipe entendent proposer avec FF7 Remake 3, selon une interview de son directeur auprès de nos confrères allemands chez NTower.

Celui-ci commence en retraçant le parcours de la trilogie : « Comme vous le savez, Final Fantasy 7 Remake proposait une expérience de gameplay linéaire centrée sur la narration. FF7 Rebirth proposait quant à lui une expérience de gameplay plus ouverte propice à l'aventure. Ce changement de trajectoire semble avoir beaucoup plus aux joueurs, et on en est fier ». Il explique ensuite que FF7 Remake 3 entend proposer une « expérience de gameplay fraîche ».

« Pour le troisième jeu, on ne veut cependant pas proposer exactement la même formule que dans Rebirth. Nous allons faire évoluer pour proposer une approche fraîche du gameplay de Final Fantasy 7. On a d'ailleurs une build déjà prête qui présente justement cette nouvelle expérience de jeu. Je ne peux bien sûr pas en dire plus, mais on va vous en révéler plus dans un futur pas si lointain ». Une fois encore, le directeur de FF7 Remake 3 nous tease qu'on devrait entendre parler du jeu prochainement. Un rendez-vous aux Game Awards 2025 qui se confirme de plus en plus ? L'avenir nous le dira.

