Après des mois de teasing de la part de Naoki Hamaguchi, le dernier volet de la trilogie FF7 Remake a finalement été officialisé en début de mois, à l’occasion du Summer Game Fest 2026. Depuis, Square Enix n’hésite alors pas à promouvoir le jeu autant que possible, à travers notamment de multiples interviews dévoilant ce qui attend les joueurs dans ce nouveau titre baptisé FF7 Revelation. Et cela comprend assurément de très belles choses, en témoignent encore une fois les dernières révélations faites par le directeur de FF7 Remake 3.

FF7 Remake 3 réserve de très belles surprises aux fans

De la façon dont sera conçu son monde ouvert aux régions que l’on pourra – ou non – y retrouver, en passant par les questions de difficulté, le rôle de certains personnages ou encore la dimension émotionnelle du titre, FF7 Remake 3 ne manque pas de vendre du rêve aux fans depuis son annonce. Et les choses sont encore loin d’être terminées puisqu’au détour d’une récente session de questions-réponses organisée à Shangai, Hamaguchi a laissé entendre que ce nouvel opus pourrait définitivement consolider cette trilogie comme la version ultime de FF7.

Le point de départ de cette déclaration ? Une question interrogeant les développeurs sur la présence de Cissnei, personnage de Crisis Core déjà apparu dans FF7 Rebirth, au sein de l’intrigue de FF7 Remake 3. Ce à quoi Hamaguchi a répondu : « Pour l’instant, il vaut mieux ne pas dire si Cissnei va apparaître ou non. Mais il y a une chose que je peux vous dire, en revanche : cette série de FF7 Remake n’est pas une simple recréation de la version originale. Notre objectif est de créer un tout nouveau FF7 ».

Et c’est à ce moment-là que le plus intéressant arrive, puisqu’il ajoute alors que cela signifie pour eux qu’ils veulent créer un jeu « qui incorpore les éléments et les concepts de tous les spin-off précédents, tels que Advent Children, Dirge of Cerberus et Crisis Core ». « C’est pourquoi l’apparition de Cissnei et l’intégration des soldats de Dirge of Cerberus dans le DLC [de FF7 Rebirth] ont toutes deux cette signification ». En d’autres termes : les fans peuvent donc d’ores et déjà s’attendre à d’autres surprises du genre avec FF7 Remake 3.

La version ultime d’un monument du JRPG

« Il y aura des personnages apparus dans les différents jeux de la compilation FF7 » certifie d’ailleurs Hamaguchi, en précisant que « chacun de ces personnages bénéficie d’une communauté de fans importante et fidèle », et que c’est la raison pour laquelle ils souhaitent « créer une œuvre capable de répondre à [leurs] attentes ». Mais pour découvrir qui sera présent dans l’aventure cette fois-ci, il faudra toutefois attendre la sortie de FF7 Remake 3, annoncée pour le printemps 2027 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

Source : Square Enix (via Genki_JPN)