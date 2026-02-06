Maintenant que FF7 Remake et Final FF7 Rebirth ont pleinement abandonné leur caractère exclusif à la PS5, le dernier ayant fait l'objet de l'annonce de son portage sur Nintendo Switch 2 lors du dernier Nintendo Direct en date, mais aussi par extension sur Xbox Series, le directeur de la trilogie promet que nous entendrons parler davantage de la suite dans le courant de l'année. Par extension, cela signifie que la troisième et ultime partie des aventures de Cloud et sa bande pourrait ne plus être un rêve si lointain que ça.

Le directeur de FF7 Remake 3 adresse un message plein d'espoir aux fans de la trilogie

Après l'annonce récente de la date de sortie de FF7 Rebirth sur Nintendo Switch et Xbox Series, Naoki Hamaguchi, le directeur de FF7 Remake 3 a profité de l'occasion pour se fendre d'une annonce supplémentaire sur les réseaux sociaux pour marquer le coup. « Avec l'ajout de la Switch et de la Xbox, le jeu sortira bientôt en tant que titre multiplateforme à part entière », a-t-il posté sur son compte X.com en guise d'introduction de son annonce.

« Cette année, nous prévoyons de partager plus d'informations que jamais sur le Projet FF7 Remake », a-t-il ajouté ensuite, laissant planer le mystère. « Nous avons hâte de fêter ça avec encore plus de joueurs à travers le monde ». Une fois encore, le message de Naoki Hamaguchi est relativement vague et sujet à de multiples interprétations. Cela peut en effet signifier que la trilogie en général va avoir droit à de nombreuses annonces dans le courant de l'année, notamment en raison du fait que le jeu original va fêter ses 30 ans en 2027. Ceci étant dit, une annonce en lien avec FF7 Remake 3 semble être l'hypothèse la plus probable.

Pour rappel, FF7 Rebirth a eu droit à une annonce en bonne et due forme environ deux ans après le premier épisode. Or, nous sommes maintenant à près de deux ans de la sortie de ce dernier. Ce sera du moins le cas lorsque le portage de FF7 Rebirth arrivera début juin sur Nintendo Switch 2 et Xbox Series, soit quelques jours avant un certain Summer Game Fest 2026, qui a de fortes chances d'être le théâtre d'une nouvelle annonce autour de FF7 Remake 3. L'avenir nous le dira.

Source : Naoki Hamaguchi sur X.com