L'attente est toujours aussi difficile à appréhender pour les fans qui ont hâte de découvrir l'histoire complète de FF7. Mais ça s'active pour la troisième partie du remake.

Après Rebirth, FF7 Remake attend toujours sa troisième et dernière partie. Ce dernier chapitre donne ponctuellement de ses nouvelles, sans pour autant trop en dire pour le moment. Toute occasion apparaît alors bonne pour espérer des informations supplémentaires. Ça tombe bien, car avec la fin du mois d'août approchant, il pourrait bien se passer quelque chose pour l'œuvre dans son ensemble, et pour cet ultime épisode en particulier.

FF7 Remake 3 devrait se rappeler à votre bon souvenir

Beaucoup de sujets sont discutés quand il est question de FF7 Remake 3. Chaque bribe d'information est attendue, puis scrutée. Au printemps dernier, c'était par exemple la fenêtre de sortie qui faisait parler d'elle. À la même période, nous avions également appris que le doublage était sur les rails. Bien que le jeu puisse ne pas sortir avant deux, voire trois ans, il semble être en bonne voie de développement.

À ce titre, les équipes de Square Enix ne vont pas garder le silence éternellement. En ce sens, les dates anniversaires sont attendues au tournant. Justement, FF7 Ever Crisis fêtera ses deux ans d'existence le 7 septembre prochain. À cette occasion, un événement spécial est organisé à Los Angeles. Dès lors, nous pouvons nous attendre à des nouveautés autour des jeux Final Fantasy VII dans leur ensemble.

Vous voyez où nous voulons en venir ? FF7 Remake 3 pourrait bientôt avoir des choses à annoncer. En tout cas, c'est ce que laisse entendre Motomu Toriyama. Le co-directeur du jeu s'est récemment exprimé dans les colonnes du média japonais Famitsu. Il a alors suggéré que le dernier volet de la saga pourrait faire l'objet d'un nouveau temps de communication sous peu.

En pleine période d'effervescence autour de la Gamescom, nous pourrions espérer une prise de parole à propos de FF7 Remake 3 cette semaine. Mais il serait plus vraisemblable d'avoir du neuf en septembre prochain. Néanmoins, si cela doit arriver, ne vous attendez pas à une grosse démonstration. Il est plus vraisemblable que Square Enix se contente d'éléments de teasing et pourquoi pas un titre officiel, à l'instar de Rebirth, la deuxième partie de cette refonte new gen.