Square Enix pourrait prochainement répondre à l'attente insatiable des fans pour le futur FF7 Remake 3 si on en croit les dernières déclarations des créateurs.

Il prépare son entrée en scène. L'arrivée de la troisième et dernière partie du remake de FF7 n'est un secret pour personne. Cette entreprise a été annoncée très tôt comme devant prendre la forme d'une trilogie. Les équipes de Square Enix partagent d'ailleurs des informations, souvent évasives, régulièrement. Mais les dernières nouvelles ont de quoi accélérer le rythme cardiaque des fans, donnant l'espoir d'une annonce prochaine.

FF7 Remake 3 bientôt prêt à se montrer

Dans très exactement 4 mois, FF7 Rebirth fêtera les deux ans de sa sortie. Cette deuxième partie de la trilogie Final Fantasy VII Remake a vu le jour quatre ans après la première. Mais il tarde déjà aux fans de mettre la main sur le prochain chapitre de cette aventure culte, qui marquera aussi la fin de sa relecture moderne. Cependant, même si le projet est en cours de développement, son annonce officielle se fait encore attendre. Cela dit, tout pourrait bientôt changer.

Une partie des équipes qui planchent depuis des années sur FF7 Remake étaient présentes au MCM London Comic Con, qui s'est tenue le week-end du 24 au 26 octobre 2025. Pour cette occasion, elles se sont réunies pour un panel spécial leur permettant d'échanger avec le public. Une personne a alors demandé si le troisième jeu été annulé, compte tenu du temps d'attente. Le réalisateur, Naoki Hamaguchi, lui a répondu personnellement que « c'est n'est clairement pas envisagé » et que le développement « suit son cours ». Puis, d'ajouter que Square Enix devrait « le présenter dans un futur proche ».

Naoki Hamaguchi.

Hamaguchi ne cache pas son dévouement à la série et à ce FF7 Remake 3 qui viendra conclure la trilogie. Il a confié que juste après le panel, il retournerait travaillerait dessus depuis son hôtel pour vérifier quelques niveaux. Rien qu'à cela, nous comprenons que le jeu est encore loin de voir le jour. Le développeur ne le cache d'ailleurs pas, avouant qu'il ne peut pas encore avancer de date de sortie.

Malgré tout, savoir que FF7 Remake 3 se montrera concrètement sous peu est rassurant. D'autant plus que cela marquera une étape significative dans sa production. Maintenant, reste à déterminer quand nous aurons l'occasion de découvrir son trailer d'annonce. À ce jour, le plus probable serait la cérémonie des Game Awards. C'est non seulement un rendez-vous majeur pour le monde du gaming, mais aussi un temps privilégié par Square Enix pour les précédents volets de la trilogie.