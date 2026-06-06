Naoki Hamaguchi avait prévenu : il n’était pas exclu que nous ayons des nouvelles de FF7 Remake 3 prochainement. Logiquement, tous les regards étaient tournés vers le Summer Game Fest 2026, un format qui avait déjà servi de scène pour des annonces majeures concernant la trilogie et la licence en général. Sans grande surprise, la grande conférence estivale de l'année fut donc enfin l'occasion de découvrir l'ultime épisode de la trilogie Remake des aventures de Cloud et sa bande.

FF7 Remake 3 veut briguer le titre de final en apothéose

C’était l’une des annonces à ne pas louper du Summer Game Fest 2026. Au vu de l'engouement autour de FF7 Rebirth, maintenant disponible sur Nintendo Switch 2 et Xbox Series, l'un des prétendants à cette conférence qui cristallisait le plus d'attente n'était nul autre que FF7 Remake 3. La conclusion de la trilogie de remakes a profité du dernier événement majeur de PlayStation pour faire de premières révélations officielles.

À commencer par le mystère le plus important : son nom. Les spéculations allaient de bon train. Reunion, Return, et surtout Reborn… les paris étaient ouverts. Ne l'appelez donc plus FF7 Remake 3, mais FF7 Revelation. C'est donc ainsi que se nomme ce qui s'annonce comme un véritable final en apothéose pour la trilogie opposant Cloud et sa bande au terrifiant Sephiroth. Il faudra d'ailleurs s'attendre à un voyage tout aussi grandiose à travers le monde pour l'empêcher de le détruire, ce notamment grâce à l'Highwind, le véhicule volant, qui souffle littéralement un énorme vent de fraîcheur pour la trilogie de remakes. Cette première bande-annonce est également l'occasion de découvrir un premier aperçu des gameplay de Vincent et Cid, qui rejoindront enfin le combat.

Rappelons que, FF7 Remake 3 est déjà entièrement jouable en interne, selon les déclarations de Naoki Hamaguchi. Tout le contenu principal est déjà intégré, mais le plus grand défi reste à venir : créer une expérience fluide, à la hauteur des attentes pour cette conclusion tant attendue. Même si patience est encore de mise, ce que le Summer Game Fest 2026 nous en a présenté a en tout cas de quoi nous faire frémir d'envie de repartir à l'aventure. FF7 Revelation sera disponible sur toutes les plateformes dès sa sortie, au printemps 2027.