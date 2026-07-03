Après dix années de développement, deux épisodes, et quelques portages plus tard, la trilogie de remakes de FF7 s’achèvera au printemps 2027 avec Revelation. Un final particulièrement attendu, aussi bien par ceux qui connaissent sur le bout des doigts le mini-jeu du snowboard que par ceux qui ont hâte d’en découvrir sa version modernisée. Mais ce sont surtout les nombreuses questions laissées en suspens, le destin de certains personnages et les nouveaux pans narratifs qui intriguent le plus. Naoki Hamaguchi avait déjà laissé entendre que FF7 Remake 3 développerait les arcs narratifs de plusieurs personnages en puisant directement dans les spin-off. Le tout en évoquant la possibilité de prolonger l’aventure, même après sa conclusion. Et visiblement, Square Enix aurait déjà commencé à esquisser ses plans concernant les DLCs.

9 DLC scénarisés pour FF7 Remake 3 ?

C’est la rumeur qui anime la sphère Final Fantasy depuis plusieurs heures. La base de données de l’Epic Games Store a laissé entrevoir la feuille de route post-lancement envisagée par Square Enix un peu en avance. Les entrailles de la boutique on en effet dévoilé une flopée de contenus additionnels prévus pour FF7 Remake 3. Parmi eux, on retrouve les habituels bonus réservés aux éditions Premium et aux précommandes. Mais aussi, et surtout, neuf DLCs supplémentaires et un « Story Pass », qui s’apparente à season pass vraisemblablement consacré aux extensions narratives. Autrement dit, l’éditeur japonais pourrait bien préparer une série de contenus additionnels scénarisés qui pourraient être commercialisés avant, ou, plus probablement, après la sortie de FF7 Revelation.

Une hypothèse qui revient souvent serait celle d’un DLC soit consacré à chaque protagoniste ainsi qu’une neuvième extension centrée sur Sephiroth. Certains joueurs rêvent déjà d’un détour du côté d’Advent Children, le film d’animation qui prolongeait les événements du jeu original. D’autres espèrent enfin voir Dirge of Cerberus retrouver un semblant de légitimité à travers une extension digne de ce nom. Et il y a évidemment le cas de Genesis, antagoniste de Crisis Core dont la communauté espérait une apparition dans FF7 Revelation.

© Square Enix.

Une possibilité déjà envisagée par le studio

Il faut dire que Naoki Hamaguchi n’a jamais totalement fermé la porte à un prolongement de l’expérience. En mai dernier, il expliquait à Ntower que l’éventualité d’un DLC « au-delà de FF7 Remake dépendrait finalement du niveau de soutien que les fans continueront d’apporter à Final Fantasy 7. Aussi bien en tant que jeu qu’en tant que franchise. S’il y a une demande importante, nous serons certainement ouverts à explorer ces possibilités de façon proactive. »

Une déclaration qui avait largement fait réagir la communauté, qui n’avait pas tardé à manifester son intérêt pour un tel programme. On souhaite simplement à ce potentiel programme post-lancement de FF7 Remake 3 un meilleur destin que celui de FF15, dont une partie des DLC scénarisés prévus avait été finalement annulée. Reste que si la fuite d’Epic Games Store s’est répandue plus vite qu’un Chocobo sous stéroïdes, il convient d’utiliser les pincettes habituelles jusqu’à une officialisation de Square Enix.

Source : Epic Games Store.