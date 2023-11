L'un des personnages de FF7 Rebirth est actuellement au cœur de nombreuses discussions. Pour cause, du changement est à prévoir, et certains fans sont inquiets.

FF7 Rebirth est probablement aussi attendu que craint. Nous parlons tout de même de la suite du remake de Final Fantasy 7 Remake. Celui qui n'a pas seulement retouché les graphismes et le gameplay, mais aussi l'histoire. Les fans se demandent s'il y aura de gros changements dans ce nouvel opus, et on sait que ce sera le cas. Ce fut confirmé à de multiple reprises par les créateurs du jeu, il n'y a donc plus de place au doute. L'un des personnages va d'ailleurs avoir droit à quelques modifications, et ça fait peur à une poignée de joueurs.

ATTENTION, l'article qui suit comprend des SPOILERS concernant FF7 Remake et Final Fantasy 7 (l'original). Vous êtes prévenus.

FF7 Rebirth s'attaque maintenant à Vincent

Les fans de l'original se souviennent de Vincent Valentine, l'ancien membre des Turks qui devient un allié précieux pour Cloud et sa bande. C'est également le personnage principal du spin-off Dirge of Cerberus. Ce ne serait pas exagéré de dire qu'il est l'un des grands favoris du public. Son grand retour se fait désirer, et visiblement, nous allons avoir du nouveau le concernant. C'est même sûr, puisque ça a été affirmé par Yoshinori Kitase et Naoki Hamaguchi, respectivement le producteur et réalisateur du renouveau de FF7.

C'est lors d'une interview pour le site Final Fantasy Dream que nos deux hommes se sont livré sur Vincent, entre autres. Nos confrères leur ont dit que les joueurs scandaient le nom du personnage, ce à quoi Kitase a répondu : « Vous avez pu le découvrir dans la bande-annonce de Rebirth, mais ce qui est intéressant, c’est que maintenant il peut parler, et nous allons ainsi découvrir toutes ses facettes. Je pense que vous allez découvrir des choses très intéressantes sur lui dans FFVII Rebirth ».

De toute évidence, il y a du bouleversement dans l'air, malgré un manque de précision de la part du producteur. Rappelons que dans le FF7 de 1997, Valentine était un personnage optionnel, caché, qui n'apparaissait jamais dans les cinématiques. Est-ce que ça va changer ? Peut-être, et ça inquiète certains fans qui n'aiment pas faire face à des retouches brutales. Comme en 2020, lors de la sortie de Final Fantasy VII Remake, la communauté se retrouve divisée. Et elle le sera encore lorsque le jeu arrivera chez nous, le 29 février 2024.

Vincent Valentine

Le retour d'un autre personnage ?

Dans le même temps, Kitase a été interrogé sur un potentiel retour de Genesis, l'un des antagonistes principaux de Crisis Core : Final Fantasy VII. « Je ne peux rien vous dire sur Genesis (rires) ». Sa réponse fut plutôt courte, mais ça a le mérite d'être clair. On ne va pas commencer à interpréter son rire comme un passage aux aveux, mais néanmoins, c'est une question pertinente. Pour cause, elle rejoint ce qui avait déjà été dit par le réalisateur de ce FF7.

Sans fournir à nouveau de gros spoilers, outre Zack, qui n’était pas dans l'original mais qui fera une apparition ici, il y aura d’autres personnages des spin-offs de FF7 qui apparaîtront dans Rebirth.

Il pourrait très bien faire référence à Genesis ou Angeal. Les possibilités ne sont pas infinies, et on sait qu'il y aura une « grosse surprise » dans FF7 Rebirth. Le fait de revoir Zack en est déjà une, mais ça ne le concerne pas forcément. Les théories vont bon train, et cette intervention du producteur vis-à-vis de Vincent va sûrement leur donner davantage de matière. En tout cas, le mystère autour de cette suite s'épaissit, et on a hâte de l'avoir entre les mains.