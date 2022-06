FF7 Remake Rebirth, puisque c'est désormais son nom, s'est enfin montré dans une courte bande-annonce et a même dévoilé une fenêtre de sortie sur PS5. Please be excited

Les joueurs Final Fantasy ont été gâtés à l’occasion du Summer Game Fest 2022. Après le retour en fanfare de Final Fantasy 16 au State of Play, Square Enix vient de refaire des heureux. Comme on pouvait s’y attendre, l’éditeur japonais a décidé de marquer le coup le 25e anniversaire du jeu en montrant enfin FF7 Remake 2.

FF7 Remake 2 Rebirth officialisé

La conférence autour de Final Fantasy 7 s’est terminée en apothéose. Après avoir dévoilé des annonces autour des spin-offs mobiles et annoncé le retour de Crisis Core Reunion, Square Enix a tenu à offrir une mise en bouche aux fans. FF7 Remake 2 s’est dévoilé avec un court teaser du plus bel effet. On y voit Cloud et Sephiroth marcher côte à côte, tandis que des messages énigmatiques nous interrogent « et si les faits étaient la fiction ? ». On a également enfin un nom : FF7 Remake Rebirth. Le jeu sera le second volet d'une trilogie, dont le troisième opus sera annoncé en temps voulu. Les équipes ont cependant confirmé qu'elles travaillaient déjà sur Final Fantasy 7 Remake 3.

Et pour marquer l'événement, Square Enix a également dévoilé une fenêtre de sortie. Comme promis, Final Fantasy 7 Remake Rebirth sortira bien après Final Fantasy 16, lui même repoussé à l'été 2023. Le jeu sera donc disponible à l'hiver 2023 en exclusivité sur PS5.