Pour faire patienter les joueurs en attendant la sortie de FF7 Rebirth, Square Enix a entièrement remasterisé la préquelle qui avait fait les beaux jours de la PSP : Crisis Core. Un indispensable pour comprendre les tenants et les aboutissants de l’histoire de Cloud, Sephiroth et Zack. Le mentor du blondinet devrait en effet avoir un rôle plus important dans FF7 Remake 2 et cela inquiète certains fans. Non pas qu’ils ne souhaitent pas revoir ce personnage si cher à Aerith, au contraire, mais un élément précis de FF7 Crisis Core Reunion les a particulièrement dérangés.

La nouvelle VA de Zack ne plaît pas

La sortie de FF7 Crisis Core Reunion le 13 décembre dernier soulève quelques inquiétudes. En Occident uniquement du moins, puisque les joueurs japonais ne sont pas concernés par cette nouvelle controverse. Pour ce jeu à mi-chemin entre le remaster et le remake, Square Enix a entièrement remplacé le casting d’origine pour y greffer celui de FF7 Remake. Un moyen d’inscrire la préquelle dans la continuité de cette nouvelle trilogie, or justement le nouvel acteur de Zack n’avait pas pleinement convaincu les joueurs en 2020. Malheureusement, il n’a pas trouvé grâce à leurs yeux avec ce nouvel épisode non plus, ce qui les alarme d'autant plus pour FF7 Remake 2.

« Qui est responsable de cette VA ? On dirait que Zack fait des vidéos d'analyse de la communauté de speedrun de Mario Kart. »

Sur les réseaux sociaux, la performance de Caleb Pierce ne convainc pas. De nombreux fans ont exprimé leur mécontentement, trouvant que la nouvelle voix de Zack parle trop « du nez » et que l’acteur joue ses phrases « tel une IA ». Certains ont évidemment exprimé leur regret de voir Rick Gomez, acteur original, évincé pour un tel résultat et les vidéos comparatives pullulent sur YouTube et Twitter. L’une d’entre elle montre par ailleurs ce qu’auraient donné les cinématiques de FF7 Crisis Core Reunion avec le jeu d’acteur original, on vous laisse vous faire votre propre avis.

Des inquiétudes pour FF7 Remake 2

Dans un message récent, Tetsuya Nomura a confirmé que Zack Fair sera bien présent dans FF7 Remake 2 et y aura un rôle plus « actif ». Les fans s’inquiètent alors de voir ce retour tant attendu « ruiné » par cette nouvelle voix du Soldat 1ère classe et son interprétation du personnage. Cette nouvelle direction avait d'ailleurs fait l'objet de critiques lors de la sortie du premier épisode en 2020 et il semblerait que le petit nouveau n'ait pas réussi à les faire changer d'avis. Ce qu'il faut savoir, c'est que Caleb Pierce n'a à son actif qu'un seul rôle : celui-ci.

Certains espèrent d'ailleurs qu’en exprimant leur déception, Square Enix reviendra sur sa décision et envisagera de faire revenir le Zack d’antan, ce qui, soyons honnêtes, serait peu probable. Une solution pour eux : se tourner vers la version originale japonaise où le casting n’a pas changé d’un iota et les performances sont d'une qualité irréprochable. Pour mémoire, FF7 Remake 2 devrait être disponible à l'hiver 2023 sur PS5.