Le lancement de Final Fantasy 16 se rapproche et Square Enix semble prêt à communiquer plus tôt que prévu autour de FF7 Remake 2. Le consensus voulait que l’éditeur japonais attende la sortie de son exclusivité PS5 ce 22 juin pour mettre en avant la suite des aventures de Cloud, Tifa, Aerith et Barrett. Ce ne sera vraisemblablement pas le cas. Le géant nippon semble avoir mis en place un compte à rebours en publiant chaque jour une nouvelle déclaration des développeurs de FF7 Rebirth. La troisième vient de tomber et met l'accent sur l'histoire.

FF7 Remake 2, la surprise de cet été ?

Et de trois. Pour le troisième jour consécutif, les développeurs de FF7 Remake 2 donnent des nouvelles du jeu. Dernièrement, Square Enix a surpris tout le monde avec une mise à jour de Kitase assurant que le développement se déroulait sans encombre et qu’une date de sortie serait bientôt arrêtée. Après le producteur, c’était le directeur qui a pris la parole avec une déclaration qui sème le doute quant à la structure du jeu. Monde ouvert ou pas ? Naoki Hamaguchi s’est contenté de promettre « une grande liberté d’exploration dans un monde large et diversifié, avec de nombreuses histoires à découvrir. » Cette fois, c’est Kazushige Nojima, scénariste du jeu, qui prend d’assaut le compte Twitter officiel de Final Fantasy 7 Rebirth et de Square Enix.

« Les joueurs découvriront une chaîne d'événements ancrés au cœur de l'histoire de Final Fantasy 7 ainsi que la destinée de chaque personnage », écrit-il en réponse à une question demandant quels sont les éléments principaux du jeu. C'est encore une fois une déclaration assez énigmatique, qui n'apporte pas de réponse franche. La mention du destin de chacun des personnages peut cependant faire référence au plot twist de la scène finale de FF7 Remake, qui pointe vers le retour d'un héros qui aurait dû normalement périr. Le premier épisode de la trilogie laissait en effet entendre que le sort de certains personnages serait amené à changer et que de nouveaux arcs narratifs se dessineraient.

L'annonce au Summer Game Fest 2023 se confirme

Une déclaration en soi classique, mais qui enflamme déjà la Toile. Pourquoi ? Parce qu'elle ne laisse plus de place au doute. FF7 Remake 2 devrait bien créer la surprise lors de la conférence du Summer Game Fest 2023. Si l’éditeur continue de publier une déclaration par jour à raison de sept au total, alors le compte à rebours s’arrêtera le 8 juin, soit le jour où sera diffusé l’événement. Reste maintenant à savoir quels genres de nouvelles Final Fantasy 7 Rebirth donnera. Un trailer axé sur l’histoire, du gameplay, une présentation dense ? Un peu des trois ? Rendez-vous dans quelques jours pour en avoir le cœur net. En attendant, on peut on aura quelques bribes d’informations jusqu’à la date fatidique.