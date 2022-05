Square Enix prépare de grosses annonces pour l'anniversaire de Final Fantasy. Cette année, la licence culte soufflera sa 35e bougie et l’éditeur japonais a visiblement l’intention de fêter ça en grande pompe. Déjà en décembre dernier, la firme nippone préparait le terrain avec un logo inédit pour teaser l’événement. Depuis, c’est le calme plat hormis une collection de vêtements à paraître chez nous le 27 mai chez Uniqlo. C’est cependant sur le point de changer.

De grosses annonces autour de la licence

Lors de son dernier bilan financier, Square Enix a en effet confirmé se préparer à faire de grosses vagues. L’éditeur a confirmé qu’il ferait plusieurs annonces ce mois-ci ou au plus tard le mois prochain. Pile à temps pour les festivités du Summer Game Fest, grand remplaçant de l’E3. Mais qu’est-ce qu’il nous prépare ?

On le sait déjà, Final Fantasy 16 sortira enfin de son grand silence avec une bande-annonce qui devrait s’accompagner d’une date de sortie. Final Fantasy 7 Ever Crisis, le jeu mobile retraçant les événements de tous les jeux de cet opus, devrait également préciser son lancement. Néanmoins, la saga Final Fantasy pourrait nous réserver d’autres surprises.

FF7 Remake 2 se montrera-t-il enfin ?

A commencer par le très attendu FF7 Remake 2, qui semble tout désigné. Yoshinori Kitase, producteur du jeu, avait déclaré qu’il souhaitait dévoiler la seconde partie des aventures de Cloud et sa bande pour le 35e anniversaire de la licence. Le timing semble plus que parfait et on pourrait enfin découvrir un teaser ou une bande-annonce si l’éditeur se sent généreux.

L’événement serait également l’occasion de dévoiler un autre projet qui se tramerait en secret. Le leak Nvidia, qui fait un quasi sans-faute, mentionnait en effet un certain Final Fantasy 9 Remake, dont on ne sait peu de choses à part son existence potentielle. Peut-être aurons-nous enfin une confirmation bientôt ? Square Enix devrait également avoir d’autres surprises pour les fans les plus hardcores, notamment au niveau des goodies, figurines et autres merchandising.

Et vous ? Espérez-vous un teaser de FF7 Remake 2 en plus de la bande-annonce de Final Fantasy 16 ?