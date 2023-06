Final Fantasy 16 monopolise la couverture médiatique, mais les joueurs n’en oublient pas pour autant FF7 Remake 2. Le prochain épisode numéroté de la saga est bien parti pour créer la rupture avec le reste de la licence. Entre son gameplay frénétique et son ambiance plus mature, certains fans de la première heure se sentent déjà déconcertés. Ce qu’ils attendent donc, c’est de découvrir FF7 Rebirth, qui promet lui aussi de grands changements par rapport à l'œuvre originale. Et c’est à l’occasion de ce vendredi comme les autres que Square Enix a décidé de donner des nouvelles du jeu.

On espérait secrètement le voir au PlayStation Showcase 2023, il n’en fut rien. FF7 Remake 2 est sans doute l’un des jeux les plus attendus de ces prochains mois. Et pour cause. La réinvention de l’épopée de Cloud et sa petite troupe a été un véritable succès, critique comme commercial. Les plus nostalgiques ont pu retrouver le jeu qui a marqué leur adolescence avec des graphismes et un gameplay remis au goût du jour, tandis que le RPG érigé au rang de culte s’est laissé approcher par un nouveau public, plus jeune. Le second épisode de cette trilogie était toujours attendu cet hiver aux dernières nouvelles. Pourtant, les mois passent et Square Enix ne fait toujours aucune communication. Sans doute conscient des craintes que cela suscite, le producteur du jeu prend enfin la parole.

Yoshinori Kitase a tenu à adresser un message aux fans de la licence. Qu’ils se rassurent, le développement de FF7 Rebirth progresse doucement mais sûrement et conformément à ce qui était prévu. « Nous devons encore définir une date de sortie », a-t-il écrit sur les réseaux officiels du jeu. Et c’est tout. Deux informations qui parviennent malgré tout à susciter l’engouement de la communauté, désireuse d’en voir et d’en apprendre plus. Les plus optimistes espèrent une communication cet été lors du Summer Game Fest 2023. Les plus réalistes ont déjà les yeux rivés vers la Gamescom, les Game Awards ou un prochain State of Play.

Il semblerait en effet logique que Square Enix dévoile davantage FF7 Remake 2 et révèle sa date de sortie après le lacement de Final Fantasy 16 ce 22 juin sur PS5. Une chose est certaine : les équipes seront bientôt prêtes à donner des nouvelles du jeu. Reste à savoir s’ils maintiendront sa sortie à cet hiver, soit entre le 22 décembre 2023 et le 20 mars 2024.