Bien que FF7 Rebirth soit l'un des meilleurs jeux Final Fantasy à ce jour, le RPG de Square Enix ne répond pas à toutes les attentes pour le moment. Et l'éditeur est le premier à en être déçu.

Il y a globalement un consensus autour de FF7 Rebirth là où FF16, bien que très bon, a pu davantage diviser avec son orientation action assumée. Celui qu'on surnomme aussi Final Fantasy 7 Remake 2 est d'ailleurs dans le top 5 des jeux les mieux notés de la franchise. Il fait ainsi jeu égal avec FF10, FF12 et FF6 sur Metacritic. Il n'y a que FF9 qui se détache avec un score de 94 contre 92. Malgré ce plébiscite, le succès de l'exclusivité PS5 n'est pas encore totalement au rendez-vous.

FF7 Rebirth n'est pas encore un succès total sur PS5

FF7 Rebirth a complètement emporté notre cher KiKiToes qui a attribué un 10/10 pour souligner qu'il s'agit d'un chef d'oeuvre. Une deuxième partie généreuse, sublime, qui invite au voyage et assène un uppercut quasi instantané. Et il n'est pas le seul à partager cet avis à travers le monde. Cette montagne de louanges comble de joie Square Enix, mais l'éditeur japonais n'est pas totalement heureux. Si les notes élevées sont très importantes, les ventes de jeux le sont davantage et à ce niveau, ce n'est pas tout à fait ça. Comme rapporté par Takashi Mochizuki de Bloomberg, FF7 Rebirth n'a pas atteint les objectifs fixés en interne pour sa sortie.

Combien Square Enix espérait-il écouler de copies ? Ce n'est pas précisé, mais depuis le lancement, la société n'a pas communiqué les chiffres de vente. Ce qui laisse suppose que celles-ci sont probablement inférieures à celles de FF7 Remake en son temps, en sachant que Final Fantasy 7 Remake Partie 1 s'était vendu à plus de 3,5 millions d'exemplaires en trois jours. Mochizuki-san ajoute toutefois que les ventes ne sont pas mauvaises pour autant. De son côté, l'analyste Daniel Ahmad, alias ZhugeEX sur X, a fait ce petit commentaire sur la santé de la licence. « Oui, malheureusement, les jeux FF récents se vendent nettement moins bien que les précédents titres ».

Les prochains FF sur Xbox Series et Nintendo Switch 2 ?

Square Enix a également reparlé des ventes de FF16 qui étaient pour le coup conformes aux attentes à la sortie, contrairement à FF7 Rebirth. L'entreprise a confirmé une nouvelle fois cette information, mais a aussi indiqué que les objectifs pour l'année fiscale n'étaient pas remplis en raison d'un ralentissement dans l'écoulement des stocks. Elle est cependant confiante dans sa capacité à s'aligner sur ses plans initiaux pour les deux premières années de vie du titre.

Mais comment redresser la barre pour FF7 Rebirth et les prochains softs ? Peut-être en limitant la casse avec une stratégie multiplateforme agressive. Lors de son bilan financier, Square Enix a déclaré vouloir poursuivre « une stratégie multiplateforme agressive qui inclut les plateformes Nintendo, PlayStation, Xbox et PC ». Des portages à prévoir ? Ca se pourrait bien d'autant qu'il y a déjà une rumeur d'une sortie de FF7 Remake sur Nintendo Switch 2.