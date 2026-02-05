Après des performances commerciales en deçà des attentes, Square Enix a jugé nécessaire de réajuster sa stratégie. Les exclusivités avec Sony semblent désormais appartenir au passé, l’éditeur japonais cherchant à s’adresser à un public plus large, de tous horizons, au-delà des joueurs fidèles à la PS5. Une fois le contrat d’exclusivité des deux premiers épisodes arrivé à son terme, le géant nippon n’a pas perdu de temps pour déployer le premier volet de la trilogie sur les plateformes jusqu’alors délaissées : la Nintendo Switch 2 et la Xbox Series. Le succès a immédiatement été au rendez-vous du côté de la console hybride, FF7 Remake se hissant en tête des ventes de l’eShop, aussi bien avant qu’après sa sortie. Naturellement, Square Enix était impatient de dissiper les inquiétudes entourant le portage de sa suite, FF7 Rebirth.

Car si une version Nintendo Switch 2 était déjà confirmée, elle suscitait de nombreuses interrogations, tant les deux épisodes sont différents l’un de l’autre. Là où FF7 Remake proposait une expérience plus cloisonnée, majoritairement à Midgar, Rebirth opte pour un monde ouvert vaste et, techniquement, nettement plus gourmand. La rumeur autour d’une annonce en bonne et due forme lors du premier Nintendo Direct de l’année courait, et ça n’a pas loupé.

FF7 Rebirth sur Nintendo Switch 2 ? Ça ressemble à ça

Naoki Hamaguchi avait plus ou moins vendu la mèche. Le producteur de la trilogie se pose régulièrement en véritable attaché de presse tant il a toujours les bons mots au bon moment. Peu après la sortie de FF7 Remake sur Nintendo Switch 2 et Xbox Series, l’homme à la tête de cet immense chantier se montrait confiant. FF7 Rebirth était déjà jouable en interne sur la console hybride et nécessitait avant tout des ajustements techniques, notamment côté framerate. Toujours prompt à teaser la communauté, le producteur avait également affirmé que nous aurions des nouvelles « très bientôt » de cette version Nintendo Switch 2 de FF7 Rebirth. L’annonce d’un Nintendo Direct centré sur les éditeurs tiers semblait tout indiqué, et c’était bien le cas.

Alors qu'est-ce que ça donne FF7 Rebirth sur Nintendo Switch 2 ? Et bien cela a l'air aussi propre que la version remake. Le framerate restera évidemment la plus grande des interrogations, mais Square Enix semble avoir pris le pli avec la Switch 2. La suite du voyage de Cloud, son monde ouvert rempli d'activités et sa pléthore de mini-jeux seront ainsi disponibles dès le 3 juin 2026 sur Nintendo Switch 2.