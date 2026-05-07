Le portage de FF7 Rebirth à venir sur Switch 2 et Xbox Series a eu droit à une première analyse approfondie via sa démo, dont voici une vidéo comparative.

Un an et demi après que FF7 Rebirth ait eu droit à un portage PC de bonne facture, mais avec quelques défauts, la seconde partie de la trilogie Remake de Final Fantasy 7 s'apprête donc à s'inviter sur Nintendo Switch 2 et Xbox Series le 3 juin 2026. En attendant cette date, le titre a eu droit à une démo conséquente permettant d'y parcourir les deux premiers chapitres sur ces plateformes, que Digital Foundry a décortiqué pour voir comment elles s'en sortent.

Matéria Analyse activée sur la démo des portages Switch 2 et Xbox Series de FF7 Rebirth

Bien qu'il ne s'agisse pas de la version finale de FF7 Rebirth, la démo de sa version Switch 2 et Xbox Series offre déjà un premier aperçu d'ensemble. Digital Foundry a d'abord commencé par analyser la version Switch 2, compte tenu du caractère particulier de cette plateforme. De manière globale, le résultat s'avère selon les experts plutôt convaincant, et n'a surprenamment pas tant à rougir que ça de la version PS5 « fat ».

La vidéo ci-dessous relève toutefois que, si la version Switch 2 de FF7 Rebirth est relativement jolie à regarder de loin, des « défauts évidents » sautent au visage s'agissant des éléments de près, avec des textures souvent de piètre qualité, de même que les ombres. « La faute aux limitations techniques de la console notamment au niveau du stockage et de la VRAM », explique Digital Foundry.

S'agissant des versions Xbox Series de FF7 Rebirth, Digital Foundry indique que le résultat souffle le chaud et le froid. Le mode 30 fps s'avèrerait selon eux globalement solide, mais forcément avec des performances limitées, tandis que le mode 60 fps serait quant à lui assez décevant avec « une combinaison de basse résolution, d'instabilité du taux d'images par seconde et d'horripilantes secousses de la caméra ».

Les experts tempèrent toutefois leur analyse en indiquant que, les versions Switch 2 et Xbox Series finales de FF7 Rebirth pourraient recevoir plusieurs correctifs par rapport à ce que la démo présente. Il faudra donc surveiller le résultat à leur sortie sur ces plateformes à venir ce 3 juin 2026.

Source : Digital Foundry sur YouTube