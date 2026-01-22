Après FF7 Remake Intergrade, il se pourrait que les joueurs Xbox et Nintendo Switch n’aient pas à attendre bien longtemps avant de pouvoir découvrir la suite des aventures de Cloud.

Pour les fans de Final Fantasy, aujourd’hui n’est pas une journée comme les autres. En effet, bientôt six ans après sa sortie originale sur PS4, l’heure est venue pour FF7 Remake d’aller à la rencontre d’un nouveau public sur deux nouvelles plateformes : Xbox Series et Nintendo Switch 2. Un événement dont vont pouvoir profiter des millions de joueurs supplémentaires, donc, en sachant que cette nouvelle version de FF7 Remake Intergrade ne serait pas la seule surprise que nous réserve Square Enix cette année.

FF7 Rebirth lui aussi bientôt sur Xbox Series et Nintendo Switch 2 ?

C’est en tout cas ce qu’a révélé l’insider Nate the Hate, généralement très bien informé, dans un message aussi court que limpide publié sur X : « Oui ». Car telle est sa réponse à la question qui lui a été posée par un internaute, qui lui demandait si l’on pouvait également s’attendre à voir FF7 Rebirth débarquer sur Xbox – et par extension Nintendo Switch 2 – en 2026. Non contents d’enfin pouvoir découvrir le premier volet de la trilogie, les possesseurs de ces plateformes devraient ainsi également pouvoir découvrir très rapidement la suite des aventures de Cloud et ses amis.

Bien sûr, comme toujours dans ce genre de situation, gardons tout de même néanmoins un peu de recul vis-à-vis de cette information. Car la réputation de Nate the Hate a beau n’être plus à faire, cela n’en reste pas moins de l’ordre de la rumeur pour le moment. Enfin, tout du moins en ce qui concerne la fenêtre de sortie. Car autrement, Square Enix l’a déjà confirmé : FF7 Rebirth sera bien évidemment le prochain Final Fantasy à débarquer sur ces plateformes, en amont probablement de la sortie du très attendu FF7 Remake 3 actuellement en développement.

Cela veut-il dire que l’on peut s’attendre à une sortie simultanée de ce dernier sur l’ensemble des plateformes ? À ce stade, rien ne semble le garantir. Il serait d’ailleurs étonnant de voir PlayStation se priver d’une dernière exclusivité temporaire sur le titre, après en avoir bénéficié sur FF7 Remake et FF7 Rebirth. Néanmoins, s’il y a bien une chose que l’on sait avec certitude au sujet de l’industrie depuis quelques années, c’est que rien n’est jamais sûr. Réponse quand la communication autour de FF7 Remake 3 sera officiellement lancée, donc.

Source : Nate The Hate