C'est confirmé, une grosse surprise attend les fans dans la suite du remake de FF7. De gros changements sont à prévoir et la communauté commence à s'affoler de plus en plus.

FF7 Rebirth est l'un des jeux les plus attendus de l'année 2024. La suite du Remake de Final Fantasy 7 promet monts et merveilles, et le studio n'hésite pas à teaser le jeu à travers de nombreuses annonces frappantes. À l'instar de son aîné, beaucoup de changements sont à prévoir dans ce nouvel opus. Ce n'est pas exactement un vrai « remake » dans le sens où une bonne partie de l'histoire devrait être remaniée. Et visiblement, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Celles et ceux qui ont fait l'original vont être particulièrement surpris, puisqu'un gros twist attend les joueurs de ce FF7 Remake 2.

FF7 Rebirth prépare une énorme surprise

Le réalisateur du jeu, Naoki Hamaguchi, a eu l'occasion de s'entretenir avec nos confrères de chez GadgetMatch. Il s'est livré sur l'expérience à venir en février prochain, et nous avons pu obtenir de précieuses informations. Il commence par expliquer que FF7 Remake 2 est un bon point d'entrée dans la série pour les néophytes, malgré son statut de suite. Cela peut paraître surprenant, mais il semble confiant : « Nous comprenons qu'il est difficile de rentrer dans un titre comme Final Fantasy 7 aujourd'hui. Mais le jeu est développé méticuleusement de sorte à ce que la progression soit naturelle lorsque vous y jouerez. Tous les tutoriels seront là. »

Il ajoute que « même un nouveau joueur pourra apprécier le jeu ». C'est-à-dire qu'on pourra se lancer dans l'aventure sans avoir fait FF7 Remake. Cela est étrange, mais un résumé du récit sera sûrement disponible dans le menu principal pour ceux qui se sentent perdus. En tout cas, Hamaguchi a hâte qu'on découvre l'univers qu'il nous a concocté. Visiblement, il sera facile de l'approcher étant donné que « tous les aspects du jeu ont été améliorés ». De quoi attiser la curiosité des fans, et ce n'est pas fini. En effet, le réalisateur a laissé entendre qu'un changement se profilait dans FF7 Rebirth.

Si vous avez fait le premier chapitre du remake sorti en 2020, vous avez sans doute remarqué des divergences avec le matériau de base. Au niveau du gameplay, évidemment, mais aussi du côté de l'histoire. Puisque le scénario a subi de grosses retouches, une question vient en tête : le sort d'Aerith sera-t-il changé dans FF7 Rebirth ? Pour l'instant, impossible de le savoir, mais Naoki Hamaguchi a tout de même dit qu'il y aura « également une surprise dans cette version ». Mais de quoi peut-il bien parler, c'est ce que beaucoup de joueurs se demandent.

Une aventure complètement transformée ?

La première surprise a déjà été dévoilée, puisqu'on sait maintenant que le personnage de Zack est de retour. Pour rappel, il est censé mourir dans Crisis Core : Final Fantasy VII. Toutefois, le remake a modifié son destin, et il va maintenant avoir une place de choix dans l'aventure. C'est même le producteur de FF7 Rebirth qui l'a affirmé. « Dans FF7 Remake 2, il y aura un nouvel épisode avec Zack, qui le mettra encore plus en avant que dans Remake ».

L'histoire de FF7 Rebirth ne sera donc pas similaire à celle du FF7 qu'on a connu en 1997. Des nouveautés vont être de la partie, y compris par rapport au remake de 2020. Effectivement, les quêtes secondaires ont été retravaillées suite aux retours de la communauté qui était plutôt divisée. D'une manière générale, le contenu annexe va être massif. Si la quête principale mettra environ 40 heures à être terminée, il faudra compter plus d'une centaine d'heures pour faire le tour complet de cette suite. Sachez d'ailleurs que la totalité des activités disponibles au Gold Saucer pourront être retrouvées dans Rebirth. Comme quoi, tous les éléments de l'original n'ont pas été transformés.