On arrive bientôt à la fin du mois de janvier, et vous savez ce que ça veut dire. On va entamer le mois de février qui marque la sortie de FF7 Rebirth. Oui, on parle beaucoup de la suite du remake de 2020, mais il faut dire qu'elle fait jaser dans les chaumières. Qu'est-ce qui va changer par rapport à l'original ? C'est ça la grande question qui brûle les lèvres des fans. Et justement, à ce sujet, on vient d'apprendre qu'une séquence bien précise du jeu de 1997 n'allait pas être présente ici.

ATTENTION, l'article qui suit comprend des SPOILERS concernant FF7 Remake et Final Fantasy 7 (l'original). Vous êtes prévenus.

FF7 Rebirth dit non au snowboarding

Cette suite à l'avantage de ne pas rester dans l'ombre. Régulièrement, Naoki Hamaguchi, le réalisateur de FF7 Rebirth, prend part à des interviews pour parler du jeu. Bien souvent, il a des informations croustillantes à nous donner, sans jamais rentrer dans les détails. Bref, il sait mettre l'eau à la bouche des fans. Toutefois, il a récemment fait une annonce qui en a surpris plus d'un. Un mini-jeu bien connu des joueurs de l'original ne sera pas au rendez-vous lors de la sortie. Il s'agit de celui où vous faites du snowboard.

Notre homme a fait cette révélation lors d'une interview pour Game Informer. On lui a posé 129 questions à la suite de façon rapide, et son but était de donner une réponse courte le plus vite possible. Un concept amusant qui nous a permis d'en savoir plus sur cette fameuse séquence. Est-ce qu'elle sera dans FF7 Rebirth ? Voici sa réponse : « dans Rebirth, il n'y a pas de snowboarding ». Les fans de la première heure vont-ils encaisser le choc ? C'est clairement un coup dur, et quelques personnes auront du mal à avaler la pilule.

On exagère un peu le trait pour l'humour, mais il y a une raison derrière cette décision. Cette scène fait suite à un terrible événement qui devrait servir de point final à FF7 Rebirth, avant de laisser place à la conclusion dans un troisième opus. Si vous connaissez l'histoire, on parle effectivement de la mort d'Aerith. Du coup, ça ne collerait pas trop à l'ambiance. En soi, ce n'est pas exclu de revoir le mini-jeu au début du 3. Mais pour la suite qui arrive le 29 février prochain, il vaut mieux oublier.

Une image de la séquence avec le snowboard dans l'original

Tout n'est pas changé

Alors oui, vu comme ça, les craintes des fans ne sont pas prêtes de se calmer. Qu'est-ce que Square Enix va changer d'autre dans FF7 Rebirth ? On sait déjà que Zack est de retour, en lieu et place d'être mort dans Crisis Core. Il ne sera d'ailleurs pas le seul. Ceci dit, le studio va bien conserver un mini-jeu, celui du CPR (ou RCP en français, Réanimation Cardio-Pulmonaire). Ce dernier a été jugé « étrange » ou « pas à sa place » à maintes reprises, mais Hamaguchi a validé sa présence dans la suite. Au passage, il a précisé qu'ils l'ont « légèrement modifié ». Nous verrons bientôt de quoi il en retourne.