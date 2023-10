FF7 Rebirth est incontestablement l’un des jeux les plus attendus en début d’année prochaine. Final Fantasy 16 étant désormais lancé, Square Enix a lancé la machine marketing du prochain épisode de la nouvelle trilogie le mois dernier. Démo jouable pour le public japonais et les médias, tournée d’interviews, livestream, ce second volet fait récemment beaucoup parler de lui. Beaucoup de nos confrères ont pu s’entretenir avec les équipes chargées de ce FF7 Remake 2, diffusant au compte-gouttes de nouvelles informations. Cette fois, Nomura revient sur l’absence d’un personnage particulièrement apprécié par la communauté.

Un rôle moins important pour Reno dans FF7 rebirth

Le développement de FF7 Rebirth avance à grands pas. La sortie se rapprochant doucement mais sûrement, les langues se délient. Les têtes pensantes de la suite ont poursuivi leur tournée auprès des média japonais permettant de glaner quelques informations supplémentaires ici et là. Dans les colonnes de Famitsu, Tetsuya Nomura (via Audrey Lamsam), directeur créatif, est revenu sur l’absence de Reno dans cette seconde partie. Le Turk favori des fans aura en effet un rôle réduit à son strict minimum dans FF7 Remake 2 suite à la disparition de son acteur original, Keiji Fujiwara, en 2020. Le ponte de Square Enix avait déjà indiqué que sa présence serait très limitée par le passé, mais qu’il ferait bien une apparition d’une manière comme une autre. Nomura a quelque peu clarifié ses propos.

Au stade de l’histoire de FF7 Rebirth, le membre du Turk souffre de blessures plus ou moins importantes, comme dans le jeu original. Le remake lui laissera donc plus de temps pour se reposer, ce qui a permis aux équipes de faire quelques ajustements. Elena prendra donc le relais et devrait donc avoir un rôle un peu plus soutenu que dans l’épisode paru sur PS1. « A la place, nous avons essayé d’utiliser un maximum de lignes de dialogues pré-enregistrées de Fujiwara afin de les utiliser pour Reno », explique Nomura. Que les fans du Turk fougueux se rassurent, sa petite tête rougeâtre reviendra dans FF7 Remake 3 puisqu’il aura plus de scènes comme dans le matériau d’origine. Les équipes doivent cependant encore trouver un nouvel acteur, qui aura la lourde tâche de succéder à Fujiwara.

Des changements plus importants dans le récit ?

FF7 Rebirth opérera donc quelques changements, certains mineurs et d'autres plus importants. Le premier épisode de la nouvelle trilogie semblait plus clair que jamais : sa suite sera une relecture des événements qui ont bercé notre enfance. Le jeu devrait allier fidélité et nouveau récit, comme le suggèrent la présence de Zack et son rôle encore assez énigmatique, mais que l’on nous promet crucial. L’une des dernières bandes-annonces de FF7 Remake 2 évoquait assez ouvertement la présence de plusieurs lignes temporelles, où les personnages se souviennent des événements de Midgar et de leur passé différemment. Il n’y a plus qu’à attendre le 29 février 2024 pour découvrir ce que Nomura et ses comparses nous ont concocté.