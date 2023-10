Final Fantasy 7 Remake a bousculé la sphère vidéoludique. Il n’a pas seulement proposé une refonte complète de l’original sorti en 1997. Il a également changé des axes majeurs de l’histoire, transformant presque complètement le récit. Même si cela n’a pas plu à tout le monde, FF7 Rebirth va continuer sur cette lancée, et il ne faut donc pas s’attendre à un scénario similaire. D’ailleurs, une nouvelle révélation vient de confirmer un gros changement qui sera apporté au remake.

ATTENTION, l'article qui suit comprend des SPOILERS MASSIFS, concernant FF7 Remake et Final Fantasy 7 (l'original). Vous êtes prévenus.

FF7 Rebirth va accueillir des visages familiers

Ceux qui ont joué au remake de 2020 le savent, Zack est vivant et il se porte plutôt bien. Le Soldat aurait normalement dû périr à la fin de Crisis Core : Final Fantasy 7, mais visiblement, son destin a été modifié. Comment cela est-ce arrivé ? Nous n'en savons rien pour l'instant. Mais une chose est sûre, cela va bouleverser l'histoire de FF7 Rebirth, d'autant plus qu'il aura un rôle important dans le jeu. « Dans FF7 Remake 2, il y aura un nouvel épisode avec Zack, qui le mettra encore plus en avant que dans Remake », nous a dit le producteur. Et, de toute évidence, il ne sera pas le seul au rendez-vous.

En effet, Naoki Hamaguchi, le réalisateur de FF7 Remake 2, a fait une déclaration pour le moins inattendu. Il a expliqué que d'autres personnages aperçus dans les spin-offs de Final Fantasy VII vont faire une apparition dans Rebirth. Il ne donne pas de noms, mais cela suffit à mettre le feu aux poudres. Va-t-on revoir des visages connus comme Genesis ou Angeal ? Ont-ils également réussi à survivre dans cette version du récit ? C'est ce genre de questions qu'on peut voir germer dans la communauté.

Sans fournir à nouveau de gros spoilers, outre Zack, qui n’était pas dans l'original mais qui fera une apparition ici, il y aura d’autres personnages des spin-offs de FF7 qui apparaîtront dans Rebirth.

D'autres modifications sont à prévoir

Le casting promet donc d'être encore plus massif pour cette suite des aventures de Cloud et sa bande. Une telle nouvelle va sans aucun doute créer des divisions chez les fans, comme on a pu le voir lorsque FF7 Remake est sorti. D'ailleurs, ces héros ne sont pas les seuls à faire un grand retour. Les Whispers, ces ennemis fantomatiques qui n'étaient pas présents dans le jeu de base, seront aussi présents dans Rebirth. « Dans le jeu précédent, nous avons introduit les Whispers. Les joueurs peuvent ainsi s’attendre à découvrir s’il y aura un développement plus poussé pour les Whispers ». Ces propos de Hamaguchi semblent avouer à demi-mot qu'on les reverra à nouveau.

Mais alors, jusqu'où iront les développeurs ? Nous savons que FF7 Remake 2 ne couvrira pas le reste de l'histoire de l'original. L'intrigue s'arrêtera à la Capitale oubliée, l'ancienne capitale des Cétras qui, pour rappel, est le peuple d'Aerith. C'est aussi le lieu où elle est censée perdre la vie. Au vu des modifications apportées à ce remake, quelques fans s'attendent maintenant à la voir survivre. La réaction de la communauté se fera alors sans doute bien entendre à travers la Toile.