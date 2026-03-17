Si vous trouviez FF7 Rebirth magnifique, vous n'avez pas fini d'en prendre plein les yeux. Une nouveauté vient de donner un énième coup de polissage pour certains joueurs.

Avis aux fans de Final Fantasy : FF7 Rebirth devient encore plus beau. Dès à présent, des milliers de joueuses et de joueurs peuvent redécouvrir ce remake sous un nouveau jour. Du moins, sans connaître une révolution totale, il s'affine et impressionne de nouveau pas son sens du détail. Vous pouvez tester la nouvelle technologie vous-même.

FF7 Rebirth se refait une beauté (encore)

Alors que les joueuses et joueurs sont en pétard contre Square Enix, une nouveauté pourrait momentanément leur faire oublier leur grogne. En tout cas, à une partie. Cette nouveauté, c'est le déploiement de la mise à jour du PSSR 2 sur PS5 Pro. Un ajout attendu depuis longtemps qui permet d'embellir toujours plus le fameux remake.

Une nouvelle fois, FF7 Rebirth se transforme en vitrine technique pour la PS5 Pro. Déjà en 2024, Sony s'appuyait sur le titre de Square Enix pour démontrer les performances de son PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). L'éditeur japonais remet cela maintenant avec le soutien de Square Enix pour la version 2.0 de sa technologie :

Comparé au PSSR original, des détails fins comme les cheveux des personnages sont restitués de manière plus naturelle, et le traitement de l’image gagne en stabilité grâce à une réduction du scintillement et des effets de rémanence. Globalement, nous estimons que cela nous permet de proposer une expérience de jeu plus immersive, avec une qualité graphique et une stabilité accrues. Naoki Hamaguchi, pour le PlayStation Blog

En plus des déclarations de Naoki Hamaguchi, directeur de FF7 Rebirth, Sony a partagé une première image du jeu sous PSSR 2. Même si une vidéo donnerait un meilleur aperçu des nouvelles performances de la PS5 Pro, il ne fait aucun doute que le jeu gagne encore grandement en finesse. Que ce soit la définition des cheveux de Cloud, le craquellement de la texture sur son armure, ou même la réflexion de la lumière sur les différentes surface, on approche encore d'un rendu on ne peut plus réaliste.

© Sony / Square Enix.

Si vous souhaitez vous-mêmes bénéficier des avantages du PSSR 2, vous devez d'abord mettre à jour votre console. Rendez-vous alors dans les paramètres système de la PS5 Pro. Puis, une fois l'installation effectuée, retournez dans les réglages « Écran et vidéo ». Poursuivez dans le menu « Sortie vidéo » pour vérifier que l'option d'amélioration du PSSR est bien activée. Si c'est le cas, il ne vous reste plus qu'à lancer FF7 Rebirth et à en prendre plein la vue.

© Sony.