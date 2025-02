FF7 Rebirth s'optimise déjà sur PC avec une toute première mise à jour. Le patch 1.001 est déjà disponible, on vous donne tous les détails à savoir sur ce qu'il apporte.

2025 commence fort pour les fans de Final Fantasy, en tout cas sur PC ! De fait, les joueuses et joueurs peuvent enfin découvrir FF7 Rebirth, deuxième partie du remake du jeu historique, sur leur machine de prédilection depuis le 23 janvier dernier. Ils retrouvent ainsi Cloud, Tifa, Barrett, Aerith et leurs compagnons dans une version qui peut aller encore plus loin graphiquement que sur console... à condition que tout fonctionne correctement. Pour continuer d'optimiser le jeu, Square Enix déploie un nouveau patch.

FF7 Rebirth level up sur PC

Quelques jours après la sortie de FF7 Rebirth sur PC, celui-ci reçoit une première mise à jour. Pas de grands bouleversements à l'horizon, mais de petites améliorations qui devraient contribuer à améliorer l'expérience de jeu. En proposant une meilleure stabilité, le jeu sera moins sujet à tout souci éventuel de freeze ou de crash. De même, Square Enix ne rentre pas dans les détails, mais précisent avoir résolu plusieurs bugs.

Qui plus est, si vous disposez du DLSS de NVIDIA sur votre machine, alors FF7 Rebirth se réglera automatiquement dessus maintenant. Ainsi, vous êtes certains de bénéficier d'une meilleure fluidité et qualité visuelle. En somme, c'est un détail de paramétrage qui profitera avant tout aux utilisateurs d'une carte graphique NVIDIA RTX.

En parlant de réglage, le Steam Deck n'a pas été oublié. Au prochain lancement, FF7 Rebirth s'affichera bien selon vos paramètres graphiques habituels. Notez aussi qu'il devrait démarrer plus vite, que ce soit sur PC ou la console portable de Valve. En effet, le patch comprend une mise à jour de la bibliothèque DirectStorage.

Patch note de la version 1.001 de Final Fantasy 7 Rebirth

Amélioration générale de la stabilité du jeu et corrections de bugs.

Le préréglage graphique au premier lancement du Steam Deck, même lorsque les données de sauvegarde ont été synchronisées via le cloud, ne sera plus défini sur « Bas » par défaut. (le changement sera effectif au prochain lancement du jeu sur la console)

Lorsque le jeu est lancé sur un PC prenant en charge NVIDIA DLSS, la méthode d'anticrénelage par défaut est désormais réglée sur « DLSS ».

La bibliothèque dynamique (DLL) de DirectStorage a été mise à jour vers la dernière version.