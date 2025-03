Si vous êtes lancé dans la grande aventure FF7 Rebirth sur PC, une mise à jour 1.003 est sortie en fin de semaine dernière. Comme précédemment, ce patch applique divers correctifs pour chasser les bugs et ainsi améliorer la stabilité du jeu. De plus, les possesseurs de matos AMD ne devraient plus connaitre de plantages à répétition, tandis que le stockage des heureux propriétaires de Steam Deck va respirer un peu plus, avec une taille des fichiers de téléchargement revue à la baisse. Grâce à un mod, FF7 Rebirth PC réalise le rêve de certains fans, mais attention !

Un mod étend le casting de personnages de FF7 Rebirth

Même pas deux mois après la sortie de FF7 Rebirth PC, les moddeurs ont déjà retroussé leurs manches pour offrir des mods qui améliorent notamment les graphismes du jeu, en intérieur comme à l'extérieur. Mais avec le « Party Mod Menu » de Braklinath, c'est un autre genre d'expériences qui vous attend. En effet, une fois que vous aurez installé ce mod sur la version PC de FF7 Rebirth, vous pourrez changer radicalement les membres de votre groupe.

À l'origine, les personnages vous sont affectés d'office. Mais ici, vous pouvez choisir de modifier le chef d'équipe et même d'inclure des protagonistes non jouables en temps normal dans FF7 Rebirth comme Sephiroth, Zack, Vincent et Cid. Mais attention, car si ce mod permet de faire des changements pour les combats et l'exploration, le jeu pourra se bloquer en pleine bataille si vous avez pris la décision de faire entrer un héros qui n'est pas supposé être là.

« Ce mod a deux modes : un mode normal et un mode de débogage. Le mode normal a pour but de respecter la fonctionnalité originale du jeu qui ne permet pas d'ajouter ou de supprimer des personnages ». De plus, ce Party Mod Menu disponible sur NexusMods est incompatible avec le mod « Purple Dress Tifa » de FF7 Rebirth et « provoquera une erreur fatale au chargement d'une sauvegarde ».

Source : NexusMods.