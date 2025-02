FF7 Rebirth devient encore plus beau grâce à cette nouveauté gratuite. L'expérience s'annonce encore plus immersive pour les joueurs et joueuses PC, vous allez voir.

Les fans de Final Fantasy qui “chance” de jouer sur PS5 doivent toujours faire preuve de patience. Côté Xbox, les choses pourraient bientôt se décanter. Côté PC, en revanche, une grande sortie vient d'avoir lieu ! Les joueuses et joueurs ont enfin pu découvrir la suite du remake du septième opus. Le portage de FF7 Rebirth est ainsi disponible depuis le 23 janvier 2025. Dans la continuité de sa sortie, il profite déjà de belles améliorations gratuites.

Le monde de FF7 Rebirth est sublimé

Soyons honnête, avez leurs cartes graphiques et leurs moniteurs doppés en puissance et pixel, les PCistes sont généralement plus exigeants que le public sur console. Ils sont ainsi les premiers à bidouiller avec les jeux de leur backlog pour toujours parvenir en optimiser le rendu. On vous le prouve tous les week-ends avec des démonstrations vidéos époustouflantes. Alors, vous vous en doutez, FF7 Rebirth n'a pas échappé au coup de polish.

Une fois n'est pas coutume, un moddeur s'est attaqué à FF7 Rebirth pour le rendre encore plus beau. Dans le cas présent, c'est surtout l'environnement qui a bénéficié d'un upscaling franchement appréciable. Alors que le rendu natif tend à être flou, les textures incorporées par le mod NaturalFantasy de Romi affinent le rendu.

Vous pouvez retrouver le mod de Romi sur NexusMods. Ainsi, vous profiterez de plus de 1300 textures améliorées pour FF7 Rebirth. L'environnement n'en sera que plus réaliste. Les détails de la végétation, des minéraux ou encore des surfaces aquatiques en ressortent sublimés.





© Romi sur NexusMods

Cependant, Romi le jeu pourra encore souffrir d'effets de flou par endroit. Malgré tout, le mod NaturalFantasy est un ajout gratuit qui va rendre l'expérience de nombreux joueurs encore plus immersive. D'autant qu'il n'est pas encore complet. L'internaute prévoit encore d'ajouter des textures à l'avenir.

Notez qu'en parallèle, le jeu commence à recevoir des mises à jour sur PC. Il devrait donc voir ses performances s'optimiser officiellement avec le temps. On dirait que FF7 Rebirth n'en a pas fini de se magnifier.