Un peu moins de deux mois après son lancement dans les sorties jeux vidéo de janvier 2025, la version PC de FF7 Rebirth a eu le droit à des améliorations graphiques et autres de la part des moddeurs. Cela inclut par exemple le mod NaturalFantasy pour de meilleures textures sur les environnements extérieurs ou encore le mod Upscaled Interiors qui permet de perfectionner environ 14 000 textures au niveau des décors intérieurs du jeu. L'utilisateur S3ik3n a pour sa part créé un mod à la première personne. Grâce à lui, vous pouvez explorer le monde ouvert de Final Fantasy VII Rebirth en vue subjective. Lors des combats, la caméra originale de FF7 Rebirth à la troisième personne est remise automatiquement.

La nouvelle mise à jour FF7 Rebirth du 6 mars 2025

FF7 Rebirth, qui est disponible sur PC via Steam et l'Epic Games Store depuis le 23 janvier 2025, a déjà été mis à jour à deux reprises. Dans le patch 1.001, Square Enix a amélioré la stabilité globale du jeu en éliminant divers bugs, a corrigé un problème au niveau des paramètres graphiques sur le Steam Deck, a mis à jour la bibliothèque DirectStorage, et a permis d'appliquer le DLSS Nvidia automatiquement. Quant à l'update 1.002 de FF7 Rebirth, elle était bien moins fournie. Elle se contentait seulement d'améliorer la stabilité globale du RPG.

Ce jeudi 6 mars 2025, FF7 Rebirth PC a déployé une nouvelle mise à jour 1.003. Quoi de neuf ? Comme pour les deux précédentes versions, le titre gagne en stabilité avec l'élimination de bugs non énumérés par l'éditeur japonais. De plus, celles et ceux qui sont victimes de crashs avec du matos AMD Radeon devraient pouvoir jouer sans planter aussi souvent. Enfin, le stockage de votre Steam Deck va respirer un peu plus. La taille des fichiers de téléchargement a en effet été revue à la baisse.

Notes de patch 1.003 de Final Fantasy 7 Rebirth PC

Amélioration de la stabilité générale de FF7 Rebirth avec de nombreuses corrections de bugs

Correctif pour les plantages survenant sur les PC équipés de certains produits AMD Radeon

Réduction de la taille des fichiers de téléchargement pour les utilisateurs Steam Deck

