FF7 Rebirth reste un franc succès, et sur PC, c’est un peu la fête pour les fans grâce aux nombreux mods disponibles pour réaliser leurs rêves. La preuve une fois de plus avec ceux-ci.

Alors que FF7 Rebirth poursuit sa belle carrière sur PlayStation 5 et PC, la communauté modding continue de repousser les limites du jeu. Deux nouveautés majeures viennent d’apparaître, et elles devraient intriguer autant les fans de la première heure que les curieux : deux nouveaux personnages jouables, et un Sephiroth aux pouvoirs bien plus étendus.

Deux nouveaux visages jouables dans FF7 Rebirth

C’était une demande discrète mais récurrente chez certains fans de FF7 Rebirth : jouer avec des membres des Turks. C’est désormais possible grâce à un nouveau mod disponible sur Nexus Mods, réalisé par le créateur D3DNieR. Reno et Rude deviennent jouables, en remplacement de Cloud et Tifa. Si leur intégration n’est pas parfaite à 100 %, le résultat est étonnamment solide.

Le mod ne se contente pas d’un simple skin, en fait chaque personnage possède ses propres mécaniques, notamment Rude, qui gagne de nouveaux enchaînements d’attaques après avoir utilisé certaines compétences comme Unbridled Strength. Il peut aussi annuler des animations pour enchaîner plus vite, ou encore effectuer des contres. Bref, c’est plus qu’un simple ajout cosmétique, ce sont presque des personnages complets à part entière.

Sephiroth boosté

Autre ajout marquant de FF7 Rebirth, Sephiroth bénéficie désormais d’un arsenal plus complet, grâce à un mod développé par Eulymedon. Dans le jeu de base, Sephiroth est brièvement jouable dans une séquence scénarisée, mais avec un gameplay plutôt limité. Ce nouveau mod change la donne. Le tout est disponible sur ce lien.

Il introduit des compétences directement inspirées de son combat de boss, comme Heartless Angel, Errant Whisper ou Wicked Augment. Des capacités qui le rendent bien plus impressionnant à contrôler, sans pour autant déséquilibrer totalement le jeu, à condition de les utiliser intelligemment.

Ces deux mods illustrent bien l’état d’esprit de la communauté autour de FF7 Rebirth. Malgré l’aspect très cinématographique et linéaire du titre, les moddeurs trouvent des moyens de renouveler l’expérience et d’apporter un nouveau souffle à l’aventure. Pour un jeu aussi narratif, c’est un vrai tour de force.

Source : Nexus Mod