FF7 Rebirth marque encore les esprits sur PC avec un mod qui sublime totalement le jeu. Ce serait dommage de passer à côté quand on voit les améliorations apportées et le faible impact sur le framerate.

Depuis son arrivée sur PC en janvier 2025, FF7 Rebirth a su convaincre grâce à ses améliorations graphiques par rapport à la version PlayStation 5. Pourtant, certains détails laissaient encore à désirer, notamment la qualité des textures intérieures. Heureusement, la communauté des moddeurs n’a pas tardé à réagir.

Un mod FF7 pour des intérieurs plus détaillés

Le moddeur Romi969 a récemment publié un pack de textures colossal de 21 Go. Son objectif ? Améliorer 98 % des textures intérieures du jeu FF7 Rebirth, soit environ 14 000 textures retravaillées. Résultat : les environnements gagnent en netteté, profondeur et réalisme. Bonne nouvelle pour les joueurs : ce mod ne ralentit presque pas le jeu. Un détail surprenant quand on sait l’ampleur des modifications apportées. Le mod est disponible sur ce lien.

Et ce n’est pas tout. En parallèle, Romi969 propose un autre mod FF7 Rebirth dédié aux textures environnementales. Ce pack de 11 Go rehausse les détails du décor : arbres, rochers, sols… tout gagne en finesse. Toutefois, une carte graphique avec au moins 12 Go de VRAM est recommandée pour profiter pleinement de ces ajouts. Une légère baisse de performances peut être observée selon la configuration du PC.

Pour aller encore plus loin sur FF7 Rebirth, d’autres mods permettent d’ajuster le moteur graphique afin d’optimiser les performances et la qualité visuelle. Parmi eux, Ultimate Engine Tweaks offre une personnalisation avancée selon la puissance de chaque machine. Pas mal non ?

Une communauté qui repousse les limites du jeu

Avec ces améliorations, FF7 Rebirth s’offre une seconde jeunesse sur PC. La communauté montre une fois de plus qu’elle sait sublimer les jeux bien après leur sortie. En attendant des nouvelles de Square Enix sur la suite de la trilogie, ces mods permettent d’explorer le jeu sous un tout nouvel angle. De quoi patienter tout en profitant d’une expérience visuelle nettement améliorée.

Source : Nexus