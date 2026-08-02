Entre la récente officialisation de FF7 Revelation, annoncé pour le printemps 2027, et l’arrivée de FF7 Rebirth sur Xbox Series et Nintendo Switch 2 le mois dernier ; l’actualité autour de Final Fantasy aura été particulièrement mouvementée ces dernières semaines. Tellement que pour les fans de la franchise, il est sans doute difficile de résister à l’envie de se relancer dans les remakes de FF7, histoire de se préparer pour le dernier volet de la trilogie. Et si vous êtes sur PC, cela tombe bien : un mod digne d’un véritable remaster n’attend que vous pour FF7 Rebirth.

Ce mod de FF7 Rebirth permet de rendre le jeu beaucoup plus beau

En effet, le second volet a peut-être de nombreuses qualités à son actif, mais il faut tout de même l’avouer : sa technique reste sans aucun doute l’un de ses aspects les plus inconsistants. Non pas que le jeu soit moche ou décevant, bien au contraire, mais il est difficile de nier que FF7 Rebirth tend parfois à souffrir des limites de son moteur, à savoir l’Unreal Engine 4. C’est pourquoi le moddeur dddd5 a décidé de s’attaquer à ce problème avec « Shader Injector », un mod disponible gratuitement sur Nexus Mods qui permet d’amener le jeu à un autre niveau.

Comment ? En injectant des shaders modifiés dans l’API de rendu de FF7 Rebirth, qui permet notamment d’améliorer « considérablement » la qualité des éclairages comme des ombres dans le jeu, ce qui rend tout de suite l’ensemble beaucoup plus beau. Car comme tout le monde le sait, un bon éclairage peut parfois faire de vrais miracles. Et il faut croire que le résultat a de quoi impressionner, puisqu’après avoir beaucoup fait parler de lui dans la communauté, ce mod FF7 Rebirth a même fait l’objet d’une vidéo dédiée sur la chaîne de Digital Foundry.

Un bon moyen pour les joueurs PC d’avoir un aperçu détaillé de ce qui les attend, donc, en sachant que « Shader Injector » n’aurait que des conséquences mineures sur les performances globales du titre. « J’ai pu m’émerveiller devant l’éclairage de qualité supérieure, qui applique des ombres aux personnages et à de nombreux éléments de l’environnement, leur conférant ainsi beaucoup plus de profondeur et de nuances » se réjouit par exemple une journaliste de TheGamer ayant pu tester le mod de FF7 Rebirth sur son PC.

Une version digne d’un remaster sur PC

À défaut de pouvoir bénéficier d’un ‘remaster’ comme FF7 Remake, qui a largement gagné en passant de la PS4 à la PS5, le deuxième volet de la trilogie peut ainsi compter sur ses fans pour lui offrir une petite beauté, en tout cas sur PC. Car bien sûr, aucune des versions consoles ne peut profiter du mod en question. Cela dit, soyons tout de même clairs là-dessus : FF7 Rebirth n’a clairement pas besoin de cela pour nous séduire, et peu importe la plateforme concernée, aucun fan ne boudera probablement son plaisir à y replonger en attendant la sortie de FF7 Revelation.

Sources : NexusMods, TheGamer