Vous adorez FF7 Rebirth mais êtes nostalgiques du FF7 original ? Grâce à ce futur mod, les joueurs PC auront la possibilité de profiter du meilleur des deux mondes.

Si tout se passe comme prévu, ou en tout cas comme les fans de Final Fantasy l’espèrent, Square Enix devrait prochainement lever le voile sur FF7 Remake 3, dont le développement poursuit tranquillement son cours. En attendant, les joueurs continueront naturellement de profiter des deux premiers volets déjà sortis, et notamment de FF7 Rebirth, dont l’arrivée sur Xbox Series et Nintendo Switch 2 est imminente. Mais une chose est sûre : les futurs possesseurs de ces versions ne pourront pas en profiter comme les joueurs PC.

Ce mod FF7 Rebirth touchera les fans du jeu original en plein cœur

En effet, si l’on en parle beaucoup pour des jeux tels que The Elder Scrolls 5: Skyrim ou encore Stardew Valley par exemple, le fait est que la communauté PC est toujours très friande de modding. Tellement que même des jeux comme FF7 Rebirth n’y échappent pas, ce qui donne parfois des résultats très surprenants. Pour preuve, un certain Stepheroth, visiblement empreint de nostalgie, a décidé de concevoir un mod remplaçant le chara-design des personnages du remake… par une version HD de leur version originale.

De quoi conférer à FF7 Rebirth une saveur autrement plus particulière, qui combine la beauté des nouveaux environnements conçus par Square Enix à la nostalgie de l’apparence low-poly des personnages de la version de 1997. Notons qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, Stepheroth ne semble pas encore avoir proposé ces mods au téléchargement, quand bien même il dispose d’ores et déjà d’une page NexusMods particulièrement active. Cela dit, nul doute que cela finira par arriver tôt ou tard, probablement quand le casting sera au complet.

Car si l’on se fie à ses nombreuses publications sur X, tout porte à croire qu’il travaille régulièrement dessus, partageant au passage ses nombreuses avancées avec les fans. « Le casting principal est presque au complet ! » déclarait-il par exemple fièrement le 11 avril dernier, image à l’appui. Avant d’annoncer, au passage, que Nanaki, Cait Sith et Zack Fair étaient les prochains personnages de FF7 Rebirth sur sa liste. N’hésitez pas à le suivre sur ses réseaux sociaux, donc, si vous souhaitez être averti en temps réel de la disponibilité de ce futur mod.

Source : X