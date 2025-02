On le sait, le PC est le royaume de toutes les fantaisies, et avec quelques connaissances en modding, il est possible de transformer un jeu à sa guise. C’est justement le cas avec FF7 Rebirth, qui offre ici une nouvelle façon de redécouvrir l’aventure sous un tout autre regard.

FF7 Rebirth sous un autre jour

Les fans de FF7 Rebirth vont pouvoir explorer Gaïa sous un tout nouvel angle. Un mod inédit, créé par S3ik3n, permet désormais de parcourir le jeu en vue à la première personne. Une façon plus immersive de redécouvrir l’univers du jeu, même si quelques limites subsistent.

Jusqu’à présent, FF7 Rebirth se jouait exclusivement en vue à la troisième personne. Avec ce mod disponible sur Nexus Mods, les joueurs peuvent désormais se plonger au cœur du décor et ressentir l’exploration d’une toute autre manière.

Cependant, cette vue subjective sur FF7 Rebirth ne s’applique pas partout. Pour préserver la fluidité du gameplay, la caméra revient automatiquement en vue à la troisième personne lors des combats et dans certaines zones du jeu. Malgré cela, l’immersion est bien plus forte lors des phases d’exploration. Cela a la mérite d'être essayé.

Un jeu qui continue d’évoluer

Depuis sa sortie, la communauté des moddeurs ne cesse d’améliorer FF7 Rebirth. De nombreux mods permettent d’optimiser les graphismes, de modifier l’interface ou encore d’ajouter de nouvelles fonctionnalités. En parallèle, Square Enix travaille aussi sur des mises à jour officielles. Le premier patch PC vient d’être déployé et améliore la stabilité du jeu tout en intégrant la dernière version de DirectStorage.

Grâce à ce mod en vue à la première personne sur FF7 Rebirth, l’exploration devient encore plus immersive. Même si ce n’est pas un mode totalement intégral, il permet aux joueurs de voir Gaïa sous un nouvel angle et de redécouvrir certains lieux avec un regard neuf.

Source : Nexus