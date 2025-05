FF7 Rebirth permet enfin de profiter de cette fonctionnalité très demandée par les joueurs. Un changement qui peut paraître tout bête, et pourtant… qui fait toute la différence pour certains.

Depuis sa sortie sur PC, FF7 Rebirth commence à attirer les moddeurs. Et aujourd’hui, un ajout en particulier fait beaucoup parler de lui : Dresscode, un mod gratuit qui introduit une fonctionnalité réclamée depuis des mois par la communauté.

Un mod qui ajoute une fonctionnalité demandée sur FF7 Rebirth

Concrètement, ce mod FF7 Rebirth permet de changer les tenues et les armes des personnages à tout moment, directement en jeu. Un détail pour certains, mais une révolution pour ceux qui aiment personnaliser leur expérience. Dans le jeu de base, le changement de tenue reste très limité. Il faut passer par des cabines spécifiques, et encore, toutes les tenues ne sont pas accessibles. Avec le mod Dresscode, tout cela vole en éclats.

Le mod ajoute un menu qui permet de modifier instantanément l’apparence des personnages de Final Fantasy 7 Rebirth. Tenues classiques, alternatives débloquées ou même skins créés par la communauté : tout est compatible. Il suffit d’installer un second mod pour débloquer les options cachées du jeu, et le tour est joué. Un vrai confort, surtout pour ceux qui aiment faire des captures d’écran ou varier l’ambiance de leurs parties.

Un outil déjà compatible avec les mods existants

Autre point fort, Dresscode ne se limite pas au contenu officiel de FF7 Rebirth. Il fonctionne aussi avec les nombreuses tenues modées disponibles sur Nexus Mods. Cela ouvre la porte à une infinité de combinaisons, du simple changement de style à des relookings totalement farfelus.

Et si la scène modding de FF7 Rebirth est encore jeune, elle progresse vite. Après quelques ajouts basiques au lancement, les créations deviennent de plus en plus ambitieuses. Certains moddeurs ont même déjà ajouté des personnages jouables inédits.

Avec Dresscode, Final Fantasy 7 Rebirth devient plus proche d’un RPG moderne à la carte. Les fans qui regrettaient le manque de liberté visuelle vont enfin pouvoir ajuster l’apparence de leur équipe à leur goût, à tout moment, sans contrainte. C’est aussi un bon exemple de la souplesse que permet la version PC.

Source : Nexus Mod