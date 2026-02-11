En plus de s’exporter sur Xbox et Nintendo Switch dans les prochains mois, FF7 Rebirth aura droit à une nouvelle mise à jour sur PS5, et cela fera assurément plaisir aux joueurs.

En attendant de pouvoir enfin découvrir les premières images de FF7 Remake 3, dont le développement progresse apparemment très bien chez Square Enix, les deux premiers opus de la trilogie sont définitivement à l’honneur en ce début d’année 2026. En effet, alors que FF7 Remake vient tout juste de débarquer sur Xbox Series et Nintendo Switch 2, nous avons appris que FF7 Rebirth lui emboîtera le pas d’ici quelques mois, pour le plus grand bonheur des fans de la franchise. Et la bonne nouvelle, c’est que les joueurs PS5 ne seront pas non plus en reste.

Une belle mise à jour arrive pour FF7 Rebirth sur PS5 et PC

En complément de la récente officialisation du jeu sur ces plateformes, tombée à l’occasion du dernier Nintendo Direct, Naoki Hamaguchi a décidé de prendre la parole sur X afin de confirmer qu’une mise à jour de FF7 Rebirth arrivera aussi sur PS5 en marge du lancement de ces nouvelles versions. Pour Square Enix, l’objectif sera alors de permettre aux joueurs PlayStation de profiter de certains des apports de la version PC, à l’instar par exemple de toutes les améliorations apportées au système d’éclairage entre-temps.

Mais les choses ne s’arrêtent pas là puisque comme on pouvait s’y attendre, le directeur de FF7 Rebirth confirme également l’arrivée de la Progression simplifiée sur PS5 et PC, à l’instar de ce qui a été fait pour FF7 Remake très récemment. Relativement décrié par une partie de la communauté, ce nouveau mode de difficulté permet aux joueurs de profiter pleinement de l’histoire sans avoir à se préoccuper du gameplay, en leur conférent des statistiques maximisées à fond pour les rendre surpuissants et immortels.

Conscient que ce choix peut faire débat, le créateur de FF7 Rebirth explique toutefois : « Tout au long de la série FF7 Remake, notre objectif est d’offrir une expérience cohérente sur toutes les plateformes, et nous continuerons à travailler pour que les joueurs puissent profiter confortablement du jeu, quel que soit l’endroit où ils choisissent de jouer ». Rendez-vous le 3 juin 2026 pour la sortie de FF7 Rebirth sur Xbox Series et Nintendo Switch 2, donc, mais aussi pour le déploiement de la prochaine mise à jour du jeu sur PS5 et PC.

Source : Naoki Hamaguchi